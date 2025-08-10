השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הביע היום (ראשון) בראיון ל-103FM תמיכה מלאה בהחלטת הקבינט המדיני-ביטחוני לכבוש את העיר עזה ולפנות ממנה כ־מיליון תושבים.

לדבריו, "אני בין אלה שהובילו להחלטה הזאת. זה משהו שאנחנו כבר כמה שבועות מנסים לשכנע את נתניהו, וזה עובד".

בן גביר תקף את הגורמים בצבא שהזהירו מפני המהלך, ואמר: "די עם התירוצים. גורם אחד אומר שזה עולה מיליארדים, אחר אומר שזה הרבה זמן - תהיו כמו במשטרה. המשטרה מקבלת הוראה ומיישמת, ככה גם הצבא צריך לעשות".

כשנשאל אם איבד את האמון בראש הממשלה, השיב: "המעשים של נתניהו יוכיחו. אני לא חסיד נתניהו, אבל תנו לו קרדיט - הוא עשה הרבה דברים טובים באיראן ובצפון. בואו ניתן לו קרדיט גם כאן".

השר הדגיש כי הצבא מחויב להוראות הדרג המדיני: "אפשר להתווכח בחדר, לרמטכ"ל יש דעות וזה בסדר, אבל בסוף - אם הדרג המדיני מקבל החלטה, מתקדמים וצועדים".

בנוגע לצעדים הבאים, בן גביר אמר: "מהלך עצים עכשיו - לכבוש את כל רצועת עזה, להתחיל לעודד הגירה. זה אמיתי ורציני, ואנחנו מתקרבים לשם. עכשיו זה תלוי בנתניהו שלא יעצור באמצע". על קריאת ח"כ צבי סוכות לבחירות, אמר: "כרגע אין צורך לפרוש אם הולכים עם ההחלטה עד הסוף. אם נתניהו יעצור או ילך לעסקאות מופקרות - זה כבר סיפור אחר".