על פי נתוני עמותת אור ירוק, המבוססים על נתוני הלמ"ס, במחצית הראשונה של שנת 2025 (ינואר-יוני) נהרגו בתל אביב־יפו עשרה בני אדם בתאונות דרכים - יותר מכל עיר אחרת בישראל. בירושלים נרשם מספר הנפגעים הגבוה ביותר, עם 373 פצועים, בהם ארבעה הרוגים ו־68 פצועים קשה.

בסך הכל נהרגו בתקופה זו 224 בני אדם בתאונות דרכים ברחבי הארץ - הנתון השני הגבוה ביותר בעשרים השנים האחרונות לחציון ראשון. 6,673 בני אדם נפגעו, מהם 1,248 באורח קשה.

עו"ד יניב יעקב, מנכ"ל אור ירוק, אמר: "שנת 2025 ממשיכה להיות קטלנית ומדממת בכבישים והיא שוברת את השיא של שנת 2024. מדינת ישראל הרימה ידיים במאבק בקטל בדרכים, וזה מחייב את ראשי וראשות הערים לקחת אחריות ולחזק את הבטיחות בדרכים באופן עצמאי".

לדבריו, יש לאתר נקודות תורפה, לשפר את התשתיות, להגביר את האכיפה העירונית ולהעלות את המודעות.

בכבישים עירוניים נהרגו במחצית הראשונה של השנה 75 בני אדם ו־693 נפצעו קשה. בממוצע, 610 בני אדם נפגעים מדי חודש בכבישים אלו. בתל אביב־יפו נפגעו 339 בני אדם - מהם עשרה נהרגו ו־78 נפצעו קשה. בחיפה נפגעו 307 בני אדם, מהם שבעה נהרגו.

מאז תחילת 2025 נהרגו 282 בני אדם בתאונות דרכים - עלייה של 4% לעומת התקופה המקבילה ב־2024. אחד מכל שלושה הרוגים נהרג בכביש עירוני, כאשר 51 מההרוגים היו הולכי רגל ו־38 אזרחים ותיקים.