המנהיג הליטאי הרב משה הלל הירש ביקר הבוקר (ראשון) בכלא הצבאי 10 את בחורי הישיבה שנעצרו בסוף השבוע האחרון לאחר שסירבו להתייצב לצו ראשון.

אל הרב הירש התלוו הרב אברהם סלים והרב משה מאיה ממועצת חכמי התורה של ש"ס.

הביקור אושר בחריגה מנהלי צה"ל הדורשים המתנה של שמונה ימים ממועד המעצר. בצה"ל הסבירו כי מדובר בביקור מיוחד לוודא תנאים דתיים, כולל מזון כשר וזמן תפילה.

לפני הביקור נפגש הרב הירש עם הרב דב לנדו בירושלים, שם הועלו הצעות למהלכי מחאה נוספים במאבק נגד הגיוס החרדי. ההצעות, נמסר מבית הרב לנדו, הועברו לבחינה של גורמים מקצועיים.

שלושת האברכים נעצרו לאחר שקיבלו צווי גיוס וסירבו להתייצב ללשכת הגיוס.