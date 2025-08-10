בפעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי ובלשי היחידה המרכזית במחוז ירושלים, נעצרו בחודש שעבר אב ובנו, תושבי כפר עקב במזרח ירושלים, בחשד שתכננו לבצע פיגועי טרור נגד כוחות הביטחון - בדגש על צפון הבירה.

על פי ממצאי החקירה, השניים, אשר עבדו במסעדה ובבית אבות במרכז הארץ, רכשו כלי נשק מסוגים שונים, חומרי נפץ ורכיבים להכנת מטעני חבלה. הם הכינו את המטענים בדירות ששימשו כמעבדות חבלה, לאחר שלמדו את אופן ההכנה מצפייה בסרטונים ברשת.

האב, אשר יצר קשר עם ארגון טרור במטרה שיממן את הכנת המטענים, נלכד לאחר שמכר לסוכן משטרתי מטעני חבלה, שתכנן לשמש לפיגועים נגד יהודים.

במהלך החקירה, התברר גם כי האב ירה סמוך לגדר ההפרדה לפני מספר חודשים ונמלט מהמקום. כמו כן, הוא אימן את בנו בירי מכלי נשק על גג ביתם.

הבן, שתכנן לבצע פיגוע ירי במועדון במרכז הארץ, לא מימש את רצונו לבסוף. לפני כחודש, פשטו בלשי ימ"ר ירושלים, חבלני משטרת ירושלים ולוחמי מג"ב על מספר דירות בהן שהו השניים. במהלך החיפושים, נתפסו חומרים כימיים שונים, מנגנוני הפעלה, רכיבים חשמליים וסימנים שהעידו על כוונה להכין מטעני חבלה. בנוסף, נתפסו עשרות מטעני צינור מוכנים לשימוש, אשר הושמדו, לצד תחמושת מסוגים שונים.

מהחקירה עלה כי חשוד נוסף שנעצר הכין מטעני חבלה יחד עם האב והחביא אותם בביתו. כמו כן תכנן לרכוש כלי נשק ולבצע פיגוע נגד כוחות הביטחון, אך נעצר לפני כן.

הצהרת תובע הוגשה נגד השלושה ובקרוב צפויה פרקליטות מחוז ירושלים להגיש נגדם כתב אישום.