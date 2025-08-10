מורן ברכה, אם לילד במעון, הגישה תלונה במשטרה לאחר שלטענתה ליצן קשר את בנה לכיסא והדביק לו דבק על פה במהלך פעילות שהתקיימה במעון בשבוע שעבר.

לדברי האם, הליצן החליט לעשות זאת "בצחוק" בגלל שהילד קם מהמקום פעמים רבות. "הגננת אמרה שהוא אמר 'בואי נקשור אותו לכיסא, נצלם לאמא ונגיד שסוף סוף הצלחנו להושיב אותו'. לאחר מכן שמעתי מהמנהלת שזה היה 'לשנייה' ואז מהמפקחת שזה היה 'בדיחה לא מוצלחת', ושנעשתה טעות. כאילו הם שברו איזשהו חפץ בטעות".

הגננת אף שלחה את התמונה בקבוצת הוואטסאפ של הורי הגן, כך סיפרה האם בפוסט שכתבה בפייסבוק.

"אחרי שצרחתי עליה היא מחקה את התמונות שלו מהקבוצה בטענה שאני חלילה לא ארגיש לא נעים", הוסיפה. "הלב שלי נשבר והדמעות שלי לא מפסיקות לרדת עד עכשיו, לא מצליחה להתאושש מהתמונה הזאת".

משרד החינוך מסר כי "מדובר באירוע חריג ביותר שבמרכזו מטפלת במעון. התיעודים שפורסמו מעלים חשש כבד להתנהלות החוצה כל גבול מקצועי, ערכי וחינוכי. מאחר שהנושא מצוי בחקירת משטרת ישראל, המשרד מנוע מלהרחיב עליו מבחינה תקשורתית. המשרד מלווה את הורי הפעוט ויפעיל את כל האמצעים שבסמכותו בהתאם לממצאי החקירה".