על עמדותיו של החמאס מאז ראשיתה של המלחמה בסוגיית העסקה לשחרור חטופים, שוחחנו עם אל"מ במיל' ד"ר ז'ק נריה, יועצו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין וכיום חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון.

"הנושא מזכיר במעט את המו"מ שניהלנו מול אש"ף בתקופת אוסלו", אומר נריה ומתאר את אופן התנהלותו של אש"ף באותם ימים: "זו הייתה נדנדה הלוך וחזור. בכל פעם שהגשנו עמדה והצגנו גמישות, הצד השני לקח את זה לכיס ושאל 'מה הלאה'", אומר נריה הרואה באבו מאזן כמי שהציג באותם ימים עמדות פרגמטיות שהן אלה שאיפשרו את ההתקדמות לקראת הסכמי אוסלו.

לטעמו ולתפיסתו של נריה "זו נדנדה שהיא חלק מתרבות של ניהול מו"מ. אתה מגיע עם עמדות מגובשות ולא זז מזה סנטימטר. זה מה שקורה כעת. חמאס רואה שיש הגמשה בצד הישראלי, שיש נכונות ללכת לקראתו, שיש וויכוח פנימי, יש הצעות שרצות כל הזמן ושבממשלה יש שמדברים על עסקה חלקית ויש שמדברים על עסקה כוללת. החמאס מבין שהצד הישראלי מבולבל ולכן הם עומדים מהצד כדי שדברים יתיישרו לפי מה שהם רוצים".

"מתחילת המלחמה חמאס רוצה להפסיק את המלחמה, נסיגה של צה"ל ובתמורה לחטופים לקבל אסירים פלשתיניים. הדבר הזה לא השתנה", אומר נריה ומדגיש כי בדרישת שחרור המחבלים הכלואים הדרישה החמאסית היא לא רק שחרור של כל מחבלי הנוח'בה אלא גם רוצחים רבים ובהם שמות מוכרים כדוגמת מרואן ברגותי. "הויתור שדורשים מאיתנו הוא כמעט אסטרטגי", הוא אומר ומזכיר את המונח 'דלת מסתובבת' מימי אוסלו, הדלת שדרכה היו משתחררים מחבלים וחוזרים כטרוריסטים פעילים לכל דבר.

לשאלתנו מה לטעמו נכון לעשות, סבור נריה כי ישראל נמצאת "בסיטואציה בלתי אפשרית", ובה היא מנסה לפעול ביותר כוח מול מה שלא הלך עד כה בכוח, כלשונם של המפא"יניקים, אך להערכתו הניסיון להילחם מול 2.5 מיליון אזרחים המעניקים גיבוי סביבתי לחמאס לא יצלח. לטעמו על ישראל להציג אלטרנטיבה יצירתית שתקדים את החמאס בכמה צעדים, כהגדרתו.

צעד יצירתי צבאי, סבור נריה, כבר לא תוכל ישראל לבצע, שכן מהלך כזה יכול היה לקרות בתחילת המלחמה והוא לא קרה. ההפתעה הישראלית יכולה להיות עם הצעה מדינית הנתמכת בידי ארה"ב, מדינות אירופה שאינם רוצות בחמאס ומדינות ערב שאינן רוצות בחמאס, ולהערכתו כאשר תראה הנהגת חמאס שקיימת היערכות של גוף אחר להחליפו תהיה אצלו הבנה שהוא בדרכו לנחול הפסד במערכה.

נריה סבור שהעולם לא יאפשר לישראל לבצע מהלך של העברת מיליון מאזרחי עזה מעיר אחת לאחרת, וזאת מעבר לעלות האסטרונומית של מבצע ההעברה והחזקת העזתים במקומם החדש. "פירקנו את החמאס. 24 גדודים כבר לא קיימים ויש עכשיו רק מלחמת גרילה. אנחנו צריכים להציע הצעה בתמיכת המערב ומדינות ערב, ואפילו רוסיה מוכנה לתמוך, וכך להתקדם. הפרטנר העקשן לא זז מעמדתו ואנחנו נכנסנו לגוב הארי ועכשיו צריך לקזז את ההפסדים שלנו, לראות מה ניתן לעשות כדי לצאת מהאירוע בכבוד".