לפני שבע שנים נעצרה אור, צעירה ישראלית, בכלא הנשים בעיר פוקארה שבנפאל, לאחר שסוחר סמים רוסי בשם יורי, אותו פגשה בשדה התעופה, החביא מתחת למיטתה בגסטהאוס ערימה גדולה של סמים רגע לפני פשיטת המשטרה.

התנאים במקום היו קשים: שלושים נשים חולקות תא קטן, ללא מזרנים, בריח מצחין ועם נוכחות של עכברים ומקקים. חני ליפשיץ, שליחת חב"ד בקטמנדו וחברתה הקרובה של אור, החליטה להגיע מדי סוף שבוע כדי לתמוך בה. היא נסעה שמונה עד עשר שעות מקטמנדו לפוקארה, המתינה שעות בכניסה, וישבה עמה - לעיתים בשיחה ולעיתים בדממה - מעל מכסה ביוב בחצר הכלא.

היחס של הנהלת הכלא השתנה בעקבות אירוע בלתי צפוי: מנהלת הכלא, רג'ינה, קיבלה שיחת טלפון על תינוקה שסבל מכאבי שיניים. חני הציעה להביא משחת "טי ג'ל" ובביקור הבא אכן הביאה אותה. בעקבות המחווה, אור קיבלה ארון, מראה, מזרן נוסף ואף עציץ פרחים. חני הורשתה להביא לה ספרים, אוכל כשר ומטעמים מהבית.

לאחר כמעט שנה, ובעקבות מאמצים רבים, שוחררה אור. רגע לפני היציאה משער הכלא, רג'ינה ביקשה מחני חיבוק ואמרה, "הצלת לי את החיים עם התרופה הזו". חני סיכמה, "איך אמא - זו אמא, לא משנה מי היא".