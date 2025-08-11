יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, נשיא המדינה יצחק הרצוג, ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש העיר ירושלים משה ליאון יגזרו היום (שני) את הסרט בכניסה ל"בית פרומין" ברחוב המלך ג'ורג' 24 בירושלים, יקבעו בה מזוזה ובכך ייחנך מוזיאון הכנסת שיהווה מוקד תרבות חדש בבירה.

הבניין ההיסטורי ששימש כמשכנה של הכנסת משנת 1950 עד שנת 1966, מתעורר לחיים ומציע למבקריו חוויה של "ח"כ ליום אחד". באמצעות שימוש נרחב בבינה מלאכותית, יעברו המבקרים במוזיאון מסע בזמן שמתחיל בחדר בריחה, "שורשי הדמוקרטיה", עובר דרך חדר הממשלה ובו הכספת עם הפרוטוקול הסודי של הודעת בן גוריון על לכידת אייכמן וצילום "סלפי" עם דמויותיהם של הנשיא ויצמן, רה"מ גולדה, בגין ובן גוריון שיקדמו את פניהם בגודל טבעי באולם המליאה.

המוזיאון החדש שנפתח בלב העיר יהווה חוויה תרבותית מסקרנת למבקרים, במהלכה יוכלו לקחת חלק בהצבעות והכרעות על חוקים ונאומים היסטוריים באמצעות שימוש בטכנולוגיית AI, חיישני מגע ותאורה משוכללים. כל מבקר יוכל ליצור לעצמו עיתון אישי "של פעם" ולסיים את הביקור במקום "טעים" במיוחד - מזנון הכנסת עם בורשט, כבד קצוץ וגפילטע פיש, בהדפסת תלת מימד.

יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה: "מדובר בבניין בעל חשיבות לאומית והיסטורית בתולדות עם ישראל, בו חוקקו החוקים, נישאו הנאומים וניטשו הוויכוחים אשר עיצבו את דמותה של הכנסת ושל מדינת ישראל. הפיכתו למוזיאון מודרני תתרום להעמקת ההיכרות של העם עם נבחריו לדורותיהם, להבנת ההליכים הפרלמנטריים ותחזק את תחום התרבות והמורשת. ההיסטוריה של הכנסת מעולם לא הייתה זמינה ונגישה יותר. אני מזמין את כל אזרחי ישראל להגיע ולהתרגש במוזיאון של המדינה."

מנכ"ל הכנסת משה (צ'יקו) אדרי: "מוזיאון הכנסת יהווה אבן דרך בלימוד הדורות הבאים אודות המאורעות המשמעותיים שידע הבית הזה ועל התהליכים ההיסטוריים שעיצבו את מדינת ישראל. בניית המוזיאון, שהיוותה אתגר המשלב את מאורעות ההיסטוריה וערכי היסוד של המדינה, לצד קדמה טכנולוגית, שימור ושחזור - תעניק למבקר חוויה יוצאת דופן שמתאימה לכל המשפחה."

נשיא המדינה, ראש הממשלה, יו"ר הכנסת, וראש העיר ירושלים, יהיו הראשונים שיזכו לסיור מיוחד במגוון המיצגים והמתחמים שמציע המוזיאון:

מליאת הכנסת המשוחזרת - גולת הכותרת של המוזיאון, האולם ההיסטורי שבו הצביעו המנהיגים על החוקים הדרמטיים, עבר הליך שחזור קפדני, הודות לשימוש בחומרים מהתקופה ההיא (אפילו אותם המיקרופונים ואותם המאווררים)

חדר יושב ראש הכנסת - דמויות יושבי הראש שכיהנו במשכן לאורך שנותיו ב"בית פרומין" מתעוררות לחיים בסגנון "הארי פוטר"; התמונות התלויות בחדר, בהן מופיעים יושבי הראש, יוסף שפרינצק, קדיש לוז ונחום ניר, משוחחות זו עם זו בקול, מגלות לפתע שהן מוצג במוזיאון ומספרות על עבודתן.

חדר הממשלה, אליו נכנסים דרך "ארון סתרים", שם נהגה ממשלת ישראל לקיים את דיוניה בשנים הראשונות להקמת המדינה. עוד בחדר: הכספת הסודית של הממשלה ובתוכה הפרוטוקול עם הודעת רה"מ בן גוריון על לכידת הצורר הנאצי אדולף אייכמן.

תא השידור של קול ישראל, ממנו שידרו כתבי הרדיו את הדיונים הסוערים, כולל מכשירי הטלפון של אז, אשר שימשו להעברת הדיווחים למערכת החדשות. מבקרי המוזיאון שירימו את שפופרות הטלפונים יוכלו להאזין לדיווחים המרתקים מאותם ימים בוקעים מתוכן. זאת לצד דמותו של משה חובב, מבכירי הקריינים המיתולוגיים בכנסת הראשונה, שלא ניתן לטעות בקולו המזוהה עם שידורי החדשות ההיסטוריות.

מזנון חברי הכנסת - יש האומרים כי שם התקבלו ההכרעות האמיתיות והיה ללב הפועם של הזירה הפוליטית. המזנון כולל תצוגת מטעמים ששיקפו את רוח התקופה, כמו למשל כבד קצוץ, רגל קרושה ו"מיץ פרי" שהוגשו בו, התפריטים המקוריים והשולחנות מפעם.