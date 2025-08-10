שי וינר, בן 13 וחצי מבית שמש, משיק בימים אלו את הסינגל החדש "תן לעצמך לחלום", הנושא את המסר - גם בגיל צעיר מותר ואף רצוי לחלום בגדול.

השיר נולד מתוך חוויה אישית של שי, לאחר שבתגובה לשיר קודם שלו התמודד עם תגובות לא מפרגנות מצד תלמידים. לדבריו, אביו היה זה שחיזק אותו אל מול הביקורת. "אבא נטע בי את האמונה ללכת עד הסוף עם החלום שלי, ולא להקשיב ל'רעשי רקע'. ההבנה הזאת שינתה הכל", סיפר.

שי, הבכור במשפחתו, נמצא בימים אלו בצעדיו האחרונים לפני הכניסה ללימודים בישיבה. לצד לימודי הקודש, הוא מטפח קריירה מוזיקלית הולכת ומתפתחת, ומשלב בין שני העולמות במקביל.