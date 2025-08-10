גורל ידוע מראש? מספר ימים בלבד לאחר שקבוצת פנרבחצ'ה מחאה כנגד ישראל והפסידה בתוספת הזמן, היום (ראשון) הגיע תורו של שחקנה המצרי של אלופת אנגליה בכדורגל, ליברפול, מוחמד סלאח.

סלאח ביקר את ארגון הכדורגל האירופי, אופ"א, על פוסט שפרסמה ברשת X בו ציינה כי סולימאן אל-עובייד, כדורגלן ערבי נהרג בעזה, כשכתב: "האם תוכלו לומר לנו איך הוא מת, איפה ולמה?", כאשר סלאח רמז כי האשמה היא על ישראל.

אל סלאח הצטרפו גם כדורגלן העבר גארי ליניקר האנגלי שידוע בשנאתו העזה לישראל ובשל אופיו האנטישמי אף פוטר מעבודתו כפרשן ספורט, והפוליטיקאי ג'רמי קורבין.

אמנם דובר צה"ל לתקשורת הזרה, סא"ל נדב שושני, הגיב לסלאח המצרי כשכתב לו כי "אחרי בדיקה ראשונית, לא מצאנו תיעוד של אירועים כלשהם בהם היה מעורב סולימאן אל-עובייד. על מנת לבחון מקרוב, אנו זקוקים לפרטים נוספים", סלאח לא חזר בו מהאשמות והיום בא על עונשו.

היה זה כאשר החלוץ בן ה־33 של ליברפול האנגלית, שלו מעל 19 מיליון עוקבים ברשת X, החמיץ פנדל מכריע במשחק גמר מגן הקהילה, התואר הראשון של העונה בליגה האנגלית בכדורגל, ליגת הכדורגל הטובה בעולם.

סלאח פגש את מחזיקת הגביע האנגלי קריסטל פאלאס וסיפק משחק רע במיוחד. אחרי 2:2 בתום 90 דקות, המשחק הלך להכרעה בדו-קרב פנדלים, כאשר סלאח היה הראשון לבעוט כשהחמיץ ברשלנות את הבעיטה שלו.

פאלאס זכתה בתואר השני בתולדותיה, אחרי הגביע האנגלי ההיסטורי בו זכתה בעונה שעברה. סלאח משלם את המחיר על המחאה כנגד ישראל.