ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא הערב (ראשון) הצהרה לתקשורת הישראלית לראשונה מאז מבצע עם כלביא באיראן.

נתניהו התייחס לקבינט שדן ביום חמישי בהחלטה לכיבוש עזה ואמר: "הקבינט הנחה את צה"ל לעבור לשלב ההכרעה, ולהשתלט על המעוזים האחרונים שבידי חמאס - ובראשם בירת הטרור, העיר עזה, שבה מצויות המפקדות, המפקדים והתשתיות שמהן הארגון שולט".

בהמשך הציג נתניהו את חמשת העקרונות שקבע הקבינט לסיום המלחמה. לדבריו, "צה"ל יאפשר לאוכלוסייה בעיר עזה להתפנות מאזורים לחימה, כפי שעשינו בהצלחה בחאן יונס, רפיח ודיר אל-בלח. נאפשר לאזרחים מסדרון יציאה מסודר וסיוע הומניטרי מחוץ לאזורי הקרבות".

"אחרי חודשים של משא ומתן עקר, התברר שחמאס לא רוצה עסקה - הוא דבק בסרבנותו והעלה תנאים בלתי אפשריים, גם לדעת ארצות הברית".

לדבריו, התנאים שחמאס הציב הם: "נסיגה מוחלטת מהרצועה, כולל מציר פילדלפי, מה שיאפשר הברחות נשק; שחרור נוחבות; ודרישה לערבויות בינלאומיות כובלות שלא יאפשרו לצה"ל להיכנס ללחימה". לדבריו, "אלו תנאי כניעה שאף ממשלה אחראית לא תקבל, ואני לא אקבל. חמאס הוליך אותנו שולל - ולכן החלטתי שהדרך הנכונה היא להכריע את חמאס".

הוא התייחס לדיון בקבינט ואמר: "הוצע לכתר את חמאס ולבצע פשיטות, אך רוב הקבינט סבר שלא כך נשיג הכרעה או נשיב את החטופים".

עוד הוסיף: "בדרך שהובלתי שוחררו 205 מתוך 255 חטופים, מהם 248 בחיים. אנו מחויבים להשיב את 20 החיים ואת 30 שאינם בחיים. אנחנו בצומת היסטורי. הבטחתי לשנות את פני המזרח התיכון - שברנו את הציר האיראני, חיזבאללה הוכה והממשלה פועלת לפרקו מנשקו".

נתניהו אמר כי "זה הישג היסטורי שמנסים לטשטש - כאילו הצלת חייהם של עשרה מיליון אנשים והבטחת עתידנו לדורות היא עניין של מה בכך". לדבריו, כל זה הושג, לדבריו, "למרות לחצים כבדים מבית ומחוץ לעצור את המלחמה, עוד לפני שנכנסנו לרפיח. אם הייתי נכנע ללחצים - סינוואר והניה עוד היו שולטים בעזה, ואיראן הייתה דוהרת לגרעין ומייצרת 20 אלף טילים בליסטיים שמסכנים את קיומנו".