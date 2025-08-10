רבנים בכירים בציונות הדתית פנו במכתב לראש ממשלת ישראל ולשרי הקבינט, על רקע המלחמה בדרום.

במכתבם, הם הדגישו כי הניצחון במערכה בעזה אינו מסתכם בפגיעה ביכולות הטרור ובהשבת החטופים, אלא חייב להיות מהותי וארוך טווח - כיבוש מלא של הרצועה, קידום הגירת האויב וחידוש ההתיישבות היהודית בכל חבל עזה.

לדבריהם, חבל עזה הוא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל, בעל היסטוריה יהודית עתיקה, והוויתור עליו היה "חורבן מוסרי, ביטחוני ולאומי". הרבנים ציינו כי "רק שיבה מלאה אליו תחזיר לעם ישראל את הרוח ואת הצדק".

במכתב נכתב כי תלמידים וחיילים פונים אל הרבנים ומבקשים לפעול מול מקבלי ההחלטות, כדי להבטיח שהלחימה תוביל למטרה ברורה ולא למצב שבו "נחזור שוב ושוב לכבוש שטחים שכבר כבשנו רק על מנת למסור אותם בחזרה לאויב". הם הוסיפו כי "כל עוד חמאס או כל גורם עוין יושב על גבולנו, אין לישראל הרתעה של ממש".

הרבנים קראו לשנות את התפיסה המדינית כלפי חבל עזה, להתחיל ביישוב התוחמת הצפונית ולהורות לצה"ל על כיבוש מלא של כל הרצועה. הם סיכמו את פנייתם בקריאה לראש הממשלה ולקבינט "לקבוע אמת ברורה: הניצחון במלחמה זו ייקבע אך ורק כאשר עם ישראל יחזור לחבל עזה לא כאורח אלא כבעלים, בביטחון ובאמונה".

בין הרבנים שחתמו: הרב דב ליאור, הרב אליקים לבנון, הרב שמואל אליהו, הרב אורי שרקי, הרב דוד חי הכהן, הרב נעם ולדמן, הרב מנחם בורשטין, הרב אלישמע כהן, הרב דוד פנדל, הרב דוד תורג'מן, הרב אברהם יצחק שוורץ, הרב חגי לונדין, הרב דרור טוויל, הרב אריאל בראלי, הרב דוד דודקביץ', הרב ישראל אריאל, הרב דרור אריה והרב עוזיהו שרבף.