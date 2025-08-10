באיגרת שפרסמו בכירי הרבנים הודגש כי לימוד התורה של הילדים הוא יסוד קיומו של העולם, וכי למלמדים חלק מרכזי בבניין הרוחני של העם.

הרבנים קראו לאברכים להצטרף לצוותי ההוראה בתלמודי התורה.

בכירי הרבנים פרסמו אגרת פומבית לאברכי הישיבות ולבעלי יכולת הוראה, ובה הדגישו את מעלת לימוד התורה של הילדים, "שאין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם". לדבריהם, לימוד הילדים ותפילתם "הם הבונים יום-יום את בית המקדש, לו אנו כל כך מצפים", ועל כן אין מבטלים את לימודם אף לצורך בנייתו.

באיגרת ציינו הרבנים את הערכתם הרבה למלמדים, "שכל המלמד בן חברו תורה כאילו ילדו", והוסיפו כי "את כל התום והטהרה, האמונה והיראה, סופג הילד בראשית טל ילדותו מפי המלמד". הם תיארו את המלמד כשותף לקב"ה במלאכת לימוד התורה.

הרבנים קראו לאברכים "לגשת אל מלאכת הקודש ללמוד וללמד" ולשאת בעול הקמת וביסוס תלמודי התורה, על פי רוחו וחזונו של מרן הרב זצ"ל. עוד כתבו כי מתוך המלמדים שיצטרפו, "יעמדו לנו תיישים אדירי תורה, גיבורי כח ואמיצי הרוח והלב, להמשך תחייתנו וגאולתנו השלמה".

הרב מיכאל בן שלמה, מנהל תלמוד תורה דביר בשעלבים, הדגיש בשיחה עם ערוץ 7 את חשיבותם של המלמדים, כבונים את הדור הבא. "אנחנו פוגשים בתלמודי התורה לאורך תלמידים שמכירים ומוקירים טובה למלמדים שלהם על מה שנטעו בהם בשנות ילדותם ובנה אותם לאורך ימים ושנים, וקוראים לבוגרי הישיבות שרוצים ליטול חלק במהפכת תלמודי התורה ולהיות בחוד החנית של חינוך ילדי ישראל להצטרף אלינו לתלמודי התורה".

על המכתב חתומים בין השאר: הרב דב ליאור, הרב יעקב אריאל, הרב זלמן מלמד, הרב יעקב שפירא, הרב יהושע ויצמן, הרב מרדכי גרינברג, הרב דוד חי הכהן, הרב עמיאל שטרנברג, הרב שמעון לפיד, הרב מיכאל ימר, הרב שמואל אליהו, הרב נעם ולדמן, הרב יהושע שמידט, הרב מיכה הלוי, הרב חננאל אתרוג, הרב דוד דודקביץ', הרב יהושע שפירא, הרב אוהד קרקובר, הרב טל שאוליאן, הרב חננאל אתרוג, הרב דוד תורגמן, הרב עמי דנינו והרב אוהד קרקובר.