צביקה מור על דברי ראש הממשלה ללא קרדיט

צביקה מור, אביו של החטוף איתן מור וחבר פורום תקווה, מתח ביקורת חריפה על דברי ראש הממשלה הערב (ראשון) במסיבת עיתונאים שנשא לראשונה מאז מבצע עם כלביא באיראן.

"שמעתי את דברי ראש הממשלה, ואני רוצה להגיד לראש הממשלה דבר ברור מאוד", פתח מור את דבריו, "המאמץ הצבאי לא נועד כדי להביא את חמאס לשולחן המשא ומתן. זה מה שקרה במרכבות גדעון, לא קיבלנו חטופים, לא קיבלנו מיטוט חמאס, ו-43 חיילים נהרגו. מספיק עם זה, אין לנו חיילים לבזבז, אפילו לא חייל אחד".

הוא סבור כי "מה שיעזור להביא את החטופים זה אך ורק לחץ צבאי מתמשך, עד שחמאס נכנע. אם חמאס יודע מראש שאתה רק רוצה להביא אותו לשולחן, אז הוא לא מפחד, כי אתה רוצה לדבר איתו".

"חמאס צריך להיות עסוק אך ורק בהישרדות שלו. אדוני ראש הממשלה, כלו כל הקיצין. מאמץ צבאי עד כניעת חמאס, נקודה", חתם.