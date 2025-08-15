יענקי היל משיק את "שבת שלי", בלחן של משה פלד, המתאר את תחושת השלווה והקדושה שמביאה עמה השבת. השיר פונה למאזינים ומבקש לעצור את שגרת השבוע ולהתחבר ליום המיוחד.

משה קליין מציג את "להביט קדימה", שיר נוסף מתוך אלבומו השלישי שייצא בקרוב. מדובר בשיר העוסק בתקווה ובאמונה, עם מסר ברור גם בימים מאתגרים. הביצוע הקולי מלווה בעיבוד קצבי.

דניאל יטיב משחרר את "לא צריך ת'סוף", לקראת אלבום בכורה. הוא מסביר, "עכשיו טוב! זה המסר של השיר", כשהוא מבקש מהמאזינים להעריך את הרגע הנוכחי ולא להמתין להתרחשות עתידית.

יוסי בייליס מוציא את "מזמור לתודה", שיר שנולד מהתרשמותו מנשות ישראל המודות גם ברגעים קשים. "זה ממש המיס לי את הלב", הוא משתף. היצירה משלבת ניגון עדין עם מילים שמבטאות אמונה עמוקה ותודה על כל מצב.

שראל סופר משיק את "אני לא לבד", בלחן של שלמה בן דיין ובעיבוד של האחים שריקי. סופר אומר, "כל חלום אפשרי עם התמדה ואמונה". השיר משלב נגיעות אישיות עם מסר מעודד להאמין ביכולת האישית ובסיוע מלמעלה.

יצחק בן ארזה מגיש ביצוע חדש לשיר של שלמה קרליבך, "למקדשך תוב". הביצוע הוא חלק מפרויקט "שלוימל'ה" שבו ישיר משיריו של קרליבך בגישה מינימליסטית ומדויקת. הלחן המוכר מקבל כאן עיבוד עדין ונקי.

אבנר יוספי מוציא את "לשון הרע לא מדבר אליי", שיר קצבי עם מסר של אהבת חינם. המילים מזכירות להימנע משיפוטיות ולהתמקד בטוב שבכל אדם. היצירה מבקשת לעורר מחשבה בימים של חילוקי דעות בציבור.

אלחנן אלחדד, מלחין מוכר, יוצא לראשונה כזמר סולו עם "לצאת אל האור". "אחרי תקופת בישול ארוכה, הרגשתי שהגיע הזמן להוציא את מה שיש בפנים אל האור", הוא אומר. השיר משלב רגש אישי עם לחן המותאם לקולו.

יעקב ישראל משיק את "לא שוכח להודות", שיר אנרגטי המשלב מסר של שמחה והכרת תודה. "זה ההמנון שלי", הוא אומר. הלחן הקצבי וההגשה מכוונים להרים את מצב הרוח של המאזין.

שמוליק סוכות מציג את "מתנות", מתוך אלבומו השני שייצא בחורף הקרוב. השיר, שנכתב יחד עם בנצי שטיין ואלי קליין, מזמין להבחין בחסדי הבורא גם באתגרים.

אברומי שפיץ מוציא את "תעיתי", שיר אישי על חיפוש הדרך חזרה לעצמנו ולקב"ה. "תמיד יש לנו את היכולת לקרוא אליו, והוא ימצא אותנו בכל מקום שבו נהיה", הוא אומר. השיר משלב לחן פשוט עם מילים מעוררות השראה.

מורדי ויינשטיין, מעולם האקאפלה היהודי, חוזר עם שיר מקורי בשם "אני מאמין". השיר מבקש לשדר מסר של אמונה וביטחון, כשהעיבוד הווקאלי מוסיף לו ייחוד.

אבי הס ממשיך בפרויקט "בשיר מזמור", מלחין ומבצע פרקי תהילים במעטפת מוזיקלית עכשווית. הפרק הנוכחי הוא פרק ק', "מזמור לתודה", המוקדש להודיה על הטוב שבחיים.

שרוליק מילר מציג "מחרוזת שירי חופה LIVE", שהוקלטה בחופה באולמי פביליון לרגל חתונתו. הביצוע בליווי קלידים ותזמורת מנסה לשחזר את אווירת השמחה מהאירוע.

משה טישלר מוציא את "והביאנו", מתוך אלבומו החדש שבדרך. את השיר הלחין והפיק נחום לויתן, והוא משלב בין טקסט מרומם לעיבוד קצבי.

שמחה אברמצ'יק משחרר את "נפשי ישובב", מלווה בקליפ על מסע לחיפוש שלווה פנימית. העלילה בקליפ מקבילה לחוויות אישיות של התמודדות וצמיחה.

ישראל צוברי מגיש גרסה מחודשת לשיר ברכת כהנים, אותו ביצע פעמים רבות באירועים. "עכשיו הגיע הזמן להקליט את השיר בצורה מסודרת כדי שכולם ייהנו", הוא אומר.

יואלי דוידוביץ ואהרל'ע סאמעט מציגים ביצוע מקפיץ לניגון "לעלובי" עם חיבור למילים "בנים אתם להשם". השיר מעניק פרשנות חדשה לניגון החסידי הוותיק.

איציק וינגרטן מוציא את "יעננו", לחן של אלי קליין בעיבוד משותף עם איצי ברי. המילים משלבות תפילה עם שמחה, והקצב מותאם לאירועים חגיגיים.

מקהלת הילדים "משאלות" במחרוזת משירי אהרן רזאל, המצטרף לשירה. המחרוזת כוללת תשעה שירים לרגל 30 שנות יצירה של רזאל.

אריה רובין בסינגל "ומחה ה' א-לוקים דמעה", שיר המביט לעתיד של שמחת הגאולה. האנרגיה המרוממת מבקשת להכין את הלב לרגעי שמחה לאומיים.

באירוע "עשר עטרות" של קהילת בעלזא בוצע השיר "זה היום" בביצוע חי בליווי מקהלת "נשמה" ותזמורת סימפונית בעיבודו של משה מרדכי רוזנבלום. השיר הוותיק קיבל נופך חדש באירוע לציון 45 שנה לייסוד הקהילה.