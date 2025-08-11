אביעד גליקמן בכאב: "הבן שלי לא ידע מה זה תפילין" באדיבות משב

כתב המשפט של חדשות 13, אביעד גליקמן, התארח בפודקאסט "הצייצנים" עם עקיבא נוביק בערוץ משב מבית ארגון רבני צהר, ומחה על היעדר לימודי היהדות בבתי הספר הממלכתיים.

"יש שם הרבה דברים שלא לומדים וכואב לי הלב. הבן שלי לא ידע מה זה תפילין. תלמדו, זה לא מילה גסה. יהדות היא חלק מהזהות שלנו, ומערכת החינוך הממלכתית לוקה בזה בחיסרון גדול", הדגיש גליקמן.

הוא התייחס לשסע ההולך וגדל בעם ישראל והביע פסימיות לגבי העתיד. "אנחנו הרבה מעבר למלחמת אחים קרה. לא בטוח שאפשר יהיה לפשר על הפער הזה".

לדעתו האחראי למצב הוא ראש הממשלה נתניהו. "ביום שהוא יעזוב יהיה פה בלבול מטורף, יהיה קשה מאוד ואני מקווה שנצליח לאחות את השברים בתוך העם., אני לא בטוח שזה ניתן לעשייה אבל זה יהיה צעד בדרך".

גליקמן מתח ביקורת חריפה על הימין ומה שהגדיר מבחינתו כ"מכונת ההסתה". "יש רק צד אחד שמוביל מכונת רעל. אסור לייצר סימטריה בין הצדדים", טען.