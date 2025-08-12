מנטור העסקים גבי דניאל, המלווה בעלי עסקים להצלחות יוצאות דופן, יוצא במיזם חדש -- "אתגר העסקים -- 4 ימים לשדרוג העסק".

במסגרת האתגר, בעלי עסקים מכל התחומים יקבלו כלים פרקטיים לבניית הצעה שאי אפשר לסרב לה, הקמת משפך שיווק חכם, והגדלת ההכנסות בצורה עקבית.

להצטרפות מיידית לאתגר שמתחיל ב-17.8 - כניסה מאובטחת כאן עכשיו >>

"בעולם של היום, מי שממשיך לעבוד כמו אתמול -- פשוט נתקע במקום", אומר דניאל. "החלטתי לאתגר את עצמי ולעזור לכם לייצר קפיצה אמיתית בהכנסות, ב־4 ימים בלבד. מה זה דורש מכם? רק רצון אמיתי לגדול".

למי שלא מכיר, גבי דניאל התחיל את דרכו כמאמן ומרצה לעסקים קטנים, ובשנים האחרונות בנה שלוש חברות מצליחות שמייצרות יחד שבע ספרות בכל חודש. מאות בעלי עסקים כבר עברו דרכו ולמדו איך למכור תהליכים ושירותי פרימיום, להגדיל רווחיות ולהפסיק לרדוף אחרי לקוחות.

"קיבלתי 4 לידים רותחים שבקרוב יסגרו", מספרת עידית, שהשתתפה באתגר הקודם. "הכנסתי גם מלא לידים והבנתי בעצם מה זה משפך שיווק בצורה רצינית!"

"אני אשכרה קיבלתי לידים כבר באתגר!", מוסיפה משתתפת נוספת.

"הכנסתי מלא לידים במהלך האתגר!", מסכמת סיון.

איך זה עובד?

האתגר מתקיים בין התאריכים 17-20 באוגוסט, וכולל 4 שיעורים חיים בזום, כל יום בשעה 10:00 בבוקר, למשך 45 דקות.

בכל שיעור תינתן משימה יומית פשוטה אך פרקטית, שתוכננה להביא לתוצאות מיידיות; משדרוג ההצעה, דרך דיוק המסרים השיווקיים, ועד שיטת מכירה שסוגרת עסקאות בשווי גבוה.

כבר במהלך האתגר אתם תייצרו לידים חמים ולקוחות משלמים!

>> לתוצאות מיידיות ופרטים מלאים על איך לבנות מערכת שיווק רווחית - לחצו כאן עכשיו

"אני הולך להראות לכם בדיוק איך בניתי מערכות שיווק שמביאות לידים חמים מדי יום, ואיך אתם יכולים לעשות את זה גם בעסק שלכם", מצהיר דניאל. "המטרה שלי - שתצאו מהאתגר עם הבנה ברורה איך להביא יותר כסף בפחות זמן".

הפעם ההשתתפות ללא תשלום

עלות ההשתתפות הרגילה באתגר כזה היא 297 שקלים, אך הפעם ההשתתפות ניתנת ללא תשלום, וכל בעל עסק יכול להצטרף.

ההרשמה לאתגר בעיצומה המקומות מוגבלים

אם אתם רוצים למכור שירותי פרימיום, ללמוד לבנות מערכת שיווק שמכניסה לכם על בסיס יומיומי לידים חמים, להפסיק לרדוף אחרי לקוחות ולהגדיל את ההכנסות -- זה הזמן להצטרף.

>> להרשמה מיידית לאתגר שמתחיל ב-17.8 - לחצו כאן עכשיו