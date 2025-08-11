מזכיר הכנסת המיתולוגי אריה האן מספר על הפערים בין הכנסת ההיא, במשכנה הקודם ב'בית פרומן' לעומת הכנסת במשכנה הנוכחי, וזאת עם השקתו היום (שני) של מוזיאון הכנסת ב'בית פרומן'.

"כאן (בבית פרומן) יש 2540 מטר מרובע ושם (במשכן הכנסת הנוכחי) 74,000 מטר מרובע, ולכן כאן הכרנו אחד את השני, ידענו על כל אחד מה הוא אוהב לאכול. זו הייתה משפחה", הוא אומר ונזכר: "הסיפור המעניין הוא שבאותה תקופה מפא"י שלטה בכנסת ובכל המדינה. לא היה דבר כזה שהם יביאו הצעה, אפילו של מה בכך, ולא יהיה להם רוב במליאה. זו הייתה שליטה מוחלטת, אבל פעם אחת, המפד"ל, הסיעה שלי, כעסה מאוד על מפא"י וחזני, שהיה יו"ר הסיעה, אמר לי 'אריה, אם תצליחו אתה וחבריך להשתולל זה יהיה לא רע... אנחנו, מזכירי הסיעות, נימנע ואתם תמשיכו...'.

האן מספר על ההתארגנות שהתמקדה בהצעה לסדר שלא הייתה אמנם משמעותית, אבל התחושה הייתה שניתן יהיה להפיל את מפא"י באותה הצעה. "ספרנו את האנשים במליאה וראינו שאם המפד"ל תימנע ויבואו עוד שני חברי כנסת מהאופוזיציה, נפיל את מפא"י. חיפשנו ובסוף שלחנו את הנהג של בגין, יוסק'ה, במכונית של בגין, והוא הביא את אסתר ולינסקה, חברת הכנסת של מק"י, ואת איצ'ה מאיר לוין, מנהיג אגודת ישראל. היא ישבה מאחור ואיצ'ה ליד יוסק'ה הנהג. הם הגיעו לפתח, נכנסו למליאה וכל חברי הכנסת של האופוזיציה שאמורים היו לדבר, ויתרו על רשות הדיבור ועברו מיד להצבעה... הופ... מפא"י הפסידה על חודו של קול. זו הייתה סנסציה".

קצרנית הכנסת בעבר, אסנת דגני, נזכרת באירוע תפיסת אייכמן כאשר בן גוריון הודיע על כך, "מאוד התרגשתי", היא מספרת ומציינת גם את ההתרגשות עם הגעתו של אנואר סאדאת, נשיא מצרים, לכנסת. "היו הרבה אירועים מרגשים בכנסת".

בהתייחס למריבות והמחלוקות בכנסת של היום, אומרת דגני כי אמנם גם בכנסת הקודמת היו מריבות "אבל לא באופי כזה, באופי הרבה יותר מנומס", היא אומרת ומספרת על יריבים פוליטיים מרים לכאורה שבהיבט האישי היו חברים. "היחסים היו יפים. לא דיברו ככה אחד לשני. לא היה דבר כזה. היחסים היו ממש יפים".