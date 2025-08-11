חברת הקונגרס הבכירה קלאודיה טני, שהקימה יחד עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן את השדולה למען יו"ש בקונגרס, הגיעה לביקור מיוחד בשומרון כחלק מההיערכות שלה יחד עם ראש מועצת שומרון לקידום מהלך מדיני בקונגרס להכרה בינלאומית בזכותה של ישראל להחיל ריבונות על יהודה ושומרון.

במהלך הסיור המשותף עם דגן אמרה טני: "אני נמצאת כאן עם החבר הכי טוב שלי, יוסי דגן, ראש מועצת שומרון. זו הפעם הראשונה שלי כאן איתו, ואני נרגשת. אנחנו כאן כדי לדבר על ריבונות, על הבנה והכרה בשורשים ההיסטוריים של העם היהודי, וכמה חשובה הריבונות גם לארצות הברית ולעולם. יוסי הוא מנהיג נהדר ומעורר השראה, ואנחנו רק בתחילת המסע המשותף שלנו".

ראש המועצה הודה לטני על תמיכתה ואמר: "אני מאוד מעריך את השותפות שלנו. יחד אנחנו נביא את הריבונות".

הביקור מגיע לאחר כנס היסטורי בגבעת הקפיטול בהשתתפות כ-30 סנטורים וחברי קונגרס אמריקנים, שהביעו תמיכה חסרת תקדים בהתיישבות ובמהלך להחלת ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון.