חרף הנתק המתמשך בין שר המשפטים יריב לוין לנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, בימים אלה מתקיים שיח בין הצדדים למינוי שופטים לבתי משפט השלום והמחוזי, כך דווח הבוקר (שני) בכאן רשת ב'.

על פי הדיווח, השיח מתקיים על רקע פרישתם של עשרות שופטים, חלקם מוקדם מהצפוי, ולנוכח מחסור של קרוב ל-50 שופטים במצבת כוח האדם.

בנוסף, עד סוף השנה האזרחית צפוי גל חדש, של פרישות שבמסגרתו יעזבו עוד עשרות שופטים את בתי משפט השלום והמחוזי בכל רחבי הארץ.

בימים האחרונים מתקיימות פגישות עבודה בין מנהל בתי המשפט, השופט צחי עוזיאל, לבין השר הממונה לוין, בניסיון להגיע להבנות שיובילו להסכמה על בחירת שופטים.