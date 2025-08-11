ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי הודיע לפנות בוקר (שני) כי מדינתו תכיר במדינה פלסטינית בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק בחודש הבא.

"המצב בעזה הפך לחמור יותר ממה שחששו בעולם", אמר והוסיף כי "לא יכול להיות עתיד לחמאס במדינה הפלסטינית".

שר החוץ של ניו זילנד, ווינסטון פיטרס, אמר כי גם מדינתו שוקלת הכרה במדינה פלסטינית, והוסיף כי ההחלטה הפורמלית תתבצע בחודש הבא.

בסוף החודש שעבר הודיעו פורטוגל וקנדה כי יצטרפו למדינות שכבר הכריזו כי יכירו במדינה פלסטינית בעצרת האו"ם, ובמקביל אמר שר החוץ הגרמני יוהאן ודפול, לקראת ביקורו בישראל, כי "יש להתחיל בתהליך שבסופו תהיה הכרה במדינה פלסטינית".