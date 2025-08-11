תוך יממה אחת בלבד אירעו בצפון שלושה מקרים של עקיצות עקרבים בילדים, שהצריכו פינוי לבית החולים רמב"ם בחיפה.

במקרה הראשון, ילד בן 9 מנשר נעקץ במהלך טיול ביער. במקרה נוסף, ילדה בת 9 ממושב בעמק יזרעאל נעקצה בעת ששיחקה באולם משחקים ביישוב. במקרה השלישי, ילד בן שנתיים מיקנעם נעקץ לאחר שהתחבא מתחת למזרן בביתו.

בכל שלושת המקרים הוזעקו צוותי מד"א למקום, העניקו טיפול ראשוני ופינו את הילדים לבית החולים. מבית החולים נמסר כי הילדים קיבלו טיפול רפואי ונמצאים במעקב, ומצבם מוגדר קל עד בינוני.

גורמי רפואה מזכירים להורים לנקוט זהירות בעונת הקיץ, להימנע מהליכה יחפים במקומות פתוחים, ולבדוק אזורים חשוכים או מסתוריים שבהם עלולים להימצא עקרבים.