משרד האוצר הודיע כי לא יקצה מאות מיליוני שקלים לפיצוי למעלה מ-100 אלף ישראלים שנתקעו בחו"ל במהלך מבצע "עם כלביא" בחודש יוני האחרון.

נציג אגף התקציבים, דניאל שוורץ, הסביר כי שר האוצר החליט להתנגד למתווה הפיצויים, והוסיף כי לשרת התחבורה קיימת סמכות לקבוע פיצוי מוגבל ליומיים בלבד.

ההחלטה עוררה התנגדות נחרצת מצד חברי כנסת, שהזכירו כי ביטולי הטיסות נבעו מהנחיות ממשלתיות, וכי נוסעים רבים שילמו מכיסם הוצאות לינה וכרטיסי טיסה חלופיים, לעיתים במחירים כפולים ומשולשים מהמקור. חלק מהנוסעים אף מיהרו לשוב לישראל בשל צווי 8 שהוצאו להם בעקבות הלחימה מול איראן.

הוויכוח בין משרד האוצר למשרד התחבורה נמשך מזה זמן, ומתרכז בשאלה מי יישא בעלות הפיצוי. במשרד התחבורה דרשו פיצוי עבור חמישה ימי שהות, בעוד באוצר דרשו להגביל את הפיצוי ליומיים בלבד. ההערכה היא שכל נוסע היה מקבל כ-150 דולר ליום, עד תקרה של 750 דולר, בכפוף להוכחה כי נתקע בחו"ל בעקבות האירועים.

בדיון בוועדת הכלכלה תקפו גורמים במשרד התחבורה את החלטת האוצר. "כמו שידעתם לפצות עסקים, כך צריך לפצות אזרחים שלא צריכים לשלם מכיסם על פעולה צבאית שלא בהחלטתם", אמרו. מנכ"לי חברות התעופה - אל על, ישראייר וארקיע - הזהירו כי היעדר פיצוי ממשלתי עלול להוביל לקריסת חברות ישראליות, נוכח אלפי תביעות ופגיעה כלכלית קשה.

ח"כ ולדימיר בליאק (יש עתיד) האשים את שר האוצר בצביעות: "מי שמצא 3.7 מיליארד שקלים לחלוקת מזון בעזה, מסרב להקצות 250 מיליון שקלים לפיצוי אזרחי ישראל שנפגעו מפעולה יזומה של הממשלה".

בסיום הדיון, קראה ועדת הכלכלה לראש הממשלה להתערב מיידית ולהוביל מתווה פיצוי "הוגן וראוי", שייתן מענה לנוסעים ולחברות התעופה גם יחד.