עם מחבלים אסור לנהל משא ומתן, הכלה או הודנה. עובדה! כל הסכם עם מחבלים גרם מפח נפש לישראל.

מחבלים הם בני מוות אין לדרוש שלומם וטובתם. יש ללמוד מוסר מדוד המלך שביקש לעשות שלום עם חנון בן נחש מלך עמון וחטף ביזיונות וכישלונות (שמואל ב' י'). גם אנחנו ניסינו וניסינו וכל פעם נכשלנו. גם אם יחתמו על הסכם הם יתמידו בשאיפתם להשמדת ישראל ולהקמת חליפות איסאלמית בא"י.

אין ברירה אלא להשמיד את החמאס ולשחרר את החטופים. תושבי עזה יוכלו להקים בה ממשל אזרחי. נשיא ארה"ב, טראמפ, המאמין שה' נתן לנו את ארץ ישראל ופועל לשחרור החטופים, יכול לסייע בידם למצוא נציגות שתנהל בצדק ושוויון את חייהם ותחתום על הסכם שלום עם מדינת ישראל שיכלול; הכרה במדינת ישראל. השבת החטופים. פירוז עזה. סיפוח עזה. מדינת ישראל תעניק לעזה אוטונומיה.

העבר מוכיח! בכל מלחמה בה קמו המתנגדים לשיבת ציון להשמידנו, זכינו בעזרת צור ישראל וגואלו, לשחרר מעול זרים עוד פיסת קרקע מהארץ המובטחת לאברהם יצחק ויעקוב מאלוהי ישראל כאמור "לֹ֧א אֲגָרְשֶׁ֛נּוּ מִפָּנֶ֖יךָ בְּשָׁנָ֣ה אֶחָ֑ת פֶּן־תִּהְיֶ֤ה הָאָ֙רֶץ֙ שְׁמָמָ֔ה וְרַבָּ֥ה עָלֶ֖יךָ חַיַּ֥ת הַשָּׂדֶֽה. מְעַ֥ט מְעַ֛ט אֲגָרְשֶׁ֖נּוּ מִפָּנֶ֑יךָ עַ֚ד אֲשֶׁ֣ר תִּפְרֶ֔ה וְנָחַלְתָּ֖ אֶת־הָאָֽרֶץ" (שמות כ"ג). הספרי מבאר "לא אגרשם מפניך בשעה אחת פן תהיה הארץ שממה ורבה עליך חית השדה".

פעמיים כבשנו את עזה. חתמנו על הודנה והתנתקנו, בציפייה לשקט שיענה בשקט. החוסן הלאומי לא עמד לנו לסבול את חבלי המשיח. הוויתור על חבל ארץ ששחררנו מעול זרים, נבע מתוך חולשה רוחנית; מורך לבנו, והשסע העמוק בחברה הישראלית, הביאו עלינו את הפוגרום שהחמאס עשה בנו. אחז"ל ארץ ישראל נקנית בייסורים. בזכות גבורתם ואומץ לבם של לוחמי צה"ל המחרפים נפשם להגנת העם והארץ זכינו לשוב ולכבוש את עזה. האם נשוב ונוותר על מימוש ההבטחה האלוהית?!

המאמין המשיחי יודע שרצועת עזה שייכת לעם ישראל ירושה היא לנו מאבותינו. כאמור בספר הספרים "בַּיּ֣וֹם הַה֗וּא כָּרַ֧ת ה' אֶת־אַבְרָ֖ם בְּרִ֣ית לֵאמֹ֑ר לְזַרְעֲךָ֗ נָתַ֙תִּי֙ אֶת־הָאָ֣רֶץ הַזֹּ֔את מִנְּהַ֣ר מִצְרַ֔יִם עַד־הַנָּהָ֥ר הַגָּדֹ֖ל נְהַר־פְּרָֽת" (בראשית ט"ו). משה אמת ותורתו אמת. סופו של יום האות בתורה הופכת למציאות.

יהושוע כבש את ארצות כנען תחת הצו האלוהי (דברים כ' ט"ז) "מֵעָרֵ֤י הָֽעַמִּים֙ הָאֵ֔לֶּה אֲשֶׁר֙ ה' אֱלֹהֶ֔יךָ נֹתֵ֥ן לְךָ֖ נַחֲלָ֑ה לֹ֥א תְחַיֶּ֖ה כָּל־נְשָׁמָֽה". אעפ"כ לפני שיצא למלחמה לכיבוש הארץ שיגר יהושוע לתושבי כנען שלוש אגרות כמאמר הרמב"ם (מלכים פ"ו) "שלשה כתבים שלח יהושע עד שלא נכנס לארץ; הראשון שלח להם מי שרוצה לברוח יברח, וחזר ושלח מי שרוצה להשלים ישלים, וחזר ושלח מי שרוצה לעשות מלחמה יעשה".

נכון, דאגה לשני מיליון תושבים עזתיים יעלה מיליארדים כדי להעלות את רמת חייהם לרמת חיים שלנו, ואני שואל: האם ההורים ששבו הביתה מהגלות בחוסר כל, שאלו מאין יבוא הכסף?!

רק המאמין המשיחי בוטח באלוהי ישראל שיסיר את כל המכשולים ומדינת ישראל תקבץ את נדחי ישראל מארבע כנפות הארץ, תפריח השממה, תבנה את עולם התורה, תרים את המוסר האנושי כאמור "וּבָ֨אוּ עַמִּ֤ים רַבִּים֙ וְגוֹיִ֣ם עֲצוּמִ֔ים לְבַקֵּ֛שׁ אֶת ה' צְבָא֖וֹת בִּירוּשָׁלִָ֑ם וּלְחַלּ֖וֹת אֶת־פְּנֵ֥י ה'. כֹּֽה־אָמַר֘ ה' צְבָאוֹת֒ בַּיָּמִ֣ים הָהֵ֔מָּה אֲשֶׁ֤ר יַחֲזִ֙יקוּ֙ עֲשָׂרָ֣ה אֲנָשִׁ֔ים מִכֹּ֖ל לְשֹׁנ֣וֹת הַגּוֹיִ֑ם. וְֽהֶחֱזִ֡יקוּ בִּכְנַף֩ אִ֨ישׁ יְהוּדִ֜י לֵאמֹ֗ר נֵֽלְכָה֙ עִמָּכֶ֔ם כִּ֥י שָׁמַ֖עְנוּ אֱלֹהִ֥ים עִמָּכֶֽם" (זכריה ח').