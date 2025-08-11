תיעוד: חיסול הצלף שפצע לוחם באורח קל צילום: דובר צה"ל

כוחות אוגדה 162 ממשיכים לפעול בצפון רצועת עזה. אתמול (ראשון) כוחות צוות הקרב של חטיבה 401 סגרו מעגל וחיסלו מחבל שירה לעברם ופצע לוחם צה"ל באורח קל.

בנוסף, חטיבת האש 215 זיהתה וחיסלה מחבלים של ארגון הטרור חמאס בסיוע לכוחות המתמרנים.

במקביל, אוגדה 36 ממשיכה בפעילות במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה. ביממה החולפת, כוחות האוגדה השמידו מספר תשתיות תת קרקעיות משמעותיות ואסטרטגיות, וחיסלו מחבלים אשר היוו איום על הכוחות בתקיפות מהקרקע ומהאוויר.

כמו כן, כוחות אוגדה 99 פועלים על מנת להגן על תושבי עוטף עזה בגזרתם. הכוחות השמידו ביממה האחרונה פירים וחיסלו מחבלים אשר איימו על הכוחות בשטח.

בדרום רצועת עזה, כוחות חטיבה 6 הפועלים תחת אוגדת עזה (143) זיהו חוליית מחבלים שניסו להטמין מטענים סמוך לכוחותינו. כלי טיס של חיל האוויר תקף וחיסל את המחבלים.