שירות התעסוקה השיק את "ג’ובוט" - סוכן דיגיטלי חכם המבוסס על בינה מלאכותית, שנועד לסייע למשרתי המילואים, לבני זוגם ולבני משפחותיהם בניהול קריירה מותאם אישית.

המיזם הוא חלק מתכנית "ממדים לתעסוקה", שמעניקה ליווי מקצועי, סדנאות, הכשרות במימון של עד 90%, ייעוץ קריירה וסיוע פסיכולוגי-תעסוקתי.

מאז שהושקה התכנית בסוף 2024, נעזרו בה מעל 100 אלף משרתי מילואים. כעת, באמצעות "ג’ובוט", יכולים המשתמשים לקבל מידע מותאם אישית על משרות, הכשרות, קורסים, סדנאות וכלים מקצועיים - בלחיצת כפתור ובזמינות 24/7.

בין יכולותיו המרכזיות: איתור צרכים תעסוקתיים אישיים, הפניה לשירותים רלוונטיים באתר, מיצוי זכויות והטבות, והצגת מסלולי הכשרה מקצועיים לפי פרופיל המשתמש. הסוכן הדיגיטלי פותח בשיתוף חברת Wix ומערך הדיגיטל הלאומי, והוא נועד להשלים את הליווי האנושי של עובדי שירות התעסוקה ולא להחליפו.

מנכ"לית שירות התעסוקה, עו"ד עינבל משש, אמרה, "ג’ובוט מייצג את החזון שלנו לשירות תעסוקה מותאם אישית, נגיש וזמין. זהו צעד משמעותי בקפיצה הטכנולוגית שלנו, שמשלב חדשנות עם מחויבות אמיתית לשירות איכותי - במיוחד למשרתי המילואים שתורמים למדינה וראויים לקבל את מלוא הסיוע".