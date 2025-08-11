נשיא המדינה, יצחק הרצוג, נשא היום (שני) דברים במעמד פתיחת מוזיאון הכנסת בבית פרומין בירושלים, והתייחס להודעת ראש ממשלת אוסטרליה על כוונת ממשלתו להכיר במדינה פלסטינית.

הנשיא אמר כי ישראל תמיד חתרה ותחתור לשלום עם שכניה, אך הבהיר שמהלכים מסוג זה הם "פרס לטרור ולאויבי החירות והדמוקרטיה", שלדבריו "לא יסייעו לפלסטיני אחד ולא יחזירו אף חטוף אחד".

בדבריו הדגיש הרצוג את חשיבות המחלוקת הפוליטית כחלק מהדמוקרטיה, והזהיר מפני מצב שבו הכנסת תהפוך לייצוג של חלק אחד בלבד בעם. הוא קרא לשמור על חופש הביטוי, על עצמאות הרשויות, ועל כבוד בית המשפט - תוך שהוא מצטט את ראש הממשלה לשעבר מנחם בגין: "כולנו חייבים בכבודו של בית-המשפט בישראל".

הנשיא התייחס גם למצב השיח הציבורי בימינו, שלדבריו מאופיין בגימיקים, אלימות מילולית ופיזית, ומרדף אחר כותרות מהירות. הוא קרא ללמוד מדור המייסדים של הכנסת על אחריות ממלכתית ושיח מכבד.

לסיום, התפלל הרצוג לשובם המהיר של כל החטופים, הזכיר את אביתר דוד ורום ברסלבסקי שפורסמו עליהם תמונות קשות בשבוע האחרון, וחיזק את משפחותיהם ואת כלל משפחות החטופים.