חבר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ עמית הלוי, התייחס להחלטת הקבינט המדיני-ביטחוני לכיבוש רצועת עזה ולהגדרת שליטה ביטחונית מלאה כיעד סיום למלחמה.

בראיון לערוץ 7, הלוי הביע את שביעות רצונו מההחלטה. "אין דרך אחרת להכריע את החמאס אחרת הוא ימשיך לשלוט במשאבים ובאוכלוסייה בשטח. כשהתשתיות קיימות, כשיש חשמל ואנשים שיכולים להתארגן, אז גם הפעולה הצבאית יכולה להתרחש".

לדעת הלוי, השליטה האזרחית ברצועה לא חייבת להיות ישראלית, אך חשוב שישראל תהיה בעלת השפעה ברורה. "לא חייבים שליטה ישראלית מלאה, ניהול מקומי יכול להיות אפשרות".

לסיום, הלוי הדגיש כי הצבא חייב לבצע את הוראות הדרג המדיני בצורה ברורה ומסודרת, מבלי להתמהמה או להתנגד להוראות הקבינט. "צהל צריך לבצע את הוראות הדרג המדיני אחרת זה יהיה אסון," סיכם.