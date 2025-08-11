האב השכול, יוסי כהן, אביו של עמית ז"ל שנרצח בשבעה באוקטובר בנובה, זועם בראיון לערוץ 7 על "מועצת אוקטובר" שמובילה מהלך להשבתת המשק ביום ראשון הבא במסגרת המאבק להשבת החטופים.

כהן טוען כי ישנם גורמים במשפחות החטופים, במיוחד במועצת אוקטובר, שמובילים את המחאה מתוך מניעים פוליטיים ולא מתוך דאגה אמיתית לחטופים. "זו לא שביתה לגיטימית," הוא אומר בכעס. "זו שביתה פוליטית שנועדה לזרוע הרס במדינה ובחברה הישראלית"

הוא לא חסך בביקורת וטוען כי השביתה לא תוביל לשום פתרון אמיתי למצב החטופים. "האם השביתה הזאת תחזיר את החטופים? לא. זה רק יפגע בנו, בעם ישראל, ובסופו של דבר גם בחטופים עצמם".

על מובילי השביתה הוא אומר "הם בוגדים בקבוצה שלהם. הכל מחובר לקפלן. אני לא מפחד מהם, אני אומר להם את מה שאני חושב עליהם".

כהן מבקש להדגיש את עמדתו כי רק לחץ צבאי הוא שיביא לשחרור החטופים. "היו עסקאות שחרור רק בשל לחץ צבאי שהוביל את החמאס להניף דגל לבן".