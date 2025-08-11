מחיר הפרת ההוראות: אב ושלושת ילדיו חולצו ממסלול סגור בנחל אל על לאחר שהתעלמו מהאזהרות על עומס החום הגבוה ואיסור הכניסה לנחל. בהמשך גם ספגו קנס בסך אלפי שקלים.

האב, סבל ממכת חום, ועל כן הוקפצו כוחות חילוץ משולבים, בהם מסוק 669 ויחידת חילוץ גולן, בשיתוף פעולה עם פקחי רשות הטבע והגנים, במטרה לפנותו מהמקום.

יהודה וינברג, מיחידת חילוץ גולן, ציין כי "מדובר בסיכון חיי אדם שלא לצורך, שגרם לחילוץ מורכב, הן מוסק והן פיזי, של יחידות החילוץ ופקחי רשות הטבע והגנים. מצאנו את האב במצב שמצריך פינוי מוסק. ילדיו הונחו לצאת מהמסלול".

ג'ורג'י נורקין, פקח רשות הטבע והגנים, ציין כי בעקבות אזהרת השירות המטאורולוגי על מזג האוויר הקיצוני, הרשות פרסמה הנחיות בנוגע לטיולים והספיקה לסגור מסלולים מסוכנים. נורקין הדגיש כי מדובר בהפרת הנחיות ברורות: "אנשים אלו סיכנו את חייהם שלא לצורך, למרות הסגירה המפורסמת בשטח ובתקשורת".

לאחר החילוץ, הושלם תהליך אכיפה כנגד המטיילים בגין אי-ציות להוראות רשות הטבע והגנים, וכניסתם למסלול סגור בשל מזג האוויר הקיצוני. כל אחד מהמטיילים קיבל קנס בסך 1460 שקלים.

צילום: יחידת חילוץ גולן

