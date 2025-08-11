עו"ד ערן בן שושן, המייצג אזרחים ישראלים שנתקעו בחו"ל במהלך מבצע "עם כלביא", מאוכזב מעמדת משרד האוצר שמתנגדת לפיצוי האזרחים שנפגעו בעקבות עיכובי טיסות במהלך המלחמה.

"ההוצאה בדבר הפיצוי לאזרחים שנתקעו בחו"ל היא כזאת שאומרת 'אנחנו לא באירוע, אנחנו מבחינתנו משאירים את האזרח להתמודד מול חברות התעופה לבד'," אמר בן שושן, והוסיף כי עמדת האוצר לאחר ארבעה דיונים היא שהאזרחים צריכים לפנות לשרת התחבורה ולפעול על פי החוק הקיים.

בן שושן ציין כי החוק מאפשר פיצוי לאזרחים שהתעכבו בטיסות מעל שמונה שעות, כולל סיוע בלינה, תקשורת, נשיאות ומלונות. הוא הדגיש כי המדינה יצאה למבצע יזום, ולכן על המדינה להעניק פיצוי לאזרחים שהיו לכודים בחו"ל, במיוחד לאור המשך המתחים הביטחוניים.

הוא התייחס גם לחוסר ההתארגנות מצד המדינה, ואמר כי היה מצופה שתהיה תוכנית מגירה ברמה האזרחית, במיוחד לאור הצפי למבצע. "ככל שהזמן יעבור והמלחמה תימשך, הלחץ הבינלאומי יגבר, וישראל תמצא את עצמה בלחץ עצום לשלם את המחיר," אמר.

בנוגע לתגובה הציבורית לאזרחים שנתקעו בחו"ל, הוא ציין כי רבים מהם מצאו את עצמם במצוקה כלכלית, עם נזקים שהגיעו עד ל-40 אלף ש"ח למשפחה. "היו אנשים שהגיעו למצבים קיצוניים, כמו שינה בשדות תעופה ובסירות דייגים," הוסיף.

בן שושן הביע חשש כי חברות התעופה והמדינה מקוות כי אזרחים יתייאשו וימשיכו הלאה, עם סיכוי שפיצויים יינתנו רק לעשרות אלפים בודדים מתוך מאות אלפי הנפגעים. "בסופו של דבר, האזרחים יישארו עם הנזקים הכלכליים," סיכם.

ממשרד האוצר נמסר: לאורך כל תקופת המלחמה פעל משרד האוצר לתמוך בפעילות המשק וגיבש מתווים מרחיבים מאד ובמרכזם מתווה סיוע לעסקים ולעובדים.

בתחילת שנת 2025 אושר בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק שירותי תעופה שנועד להסדיר את נושא הפיצוי לנוסעים במצבים מיוחדים והסמיך את שרת התחבורה באישור הכנסת לקבוע בצו את הפיצוי לנוסעים שיינתן על ידי חברות התעופה בהתאם למאפייני המצב המיוחד. על משרד התחבורה לבחון את קידום הצו בהתאם לאמור בחוק.