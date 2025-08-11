משלחת בכירה של ארגון הטרור חמאס, בראשות ח’ליל אל-חיה, צפויה להגיע למצרים, במסגרת המאמצים לחדש את המשא ומתן העקיף עם ישראל על הפסקת אש.

על פי דיווח בעיתון "אל-ערבי אל-ג’דיד", המסתמך על גורם המעורה בפרטים, בכירי חמאס קיימו לאחרונה פגישות עם בכירים בטורקיה. בעקבות השיחות, יצא שר החוץ הטורקי האקן פידאן לקהיר במטרה לחדש את המגעים הישירים בין חמאס למצרים.

בהודעה שפורסמה לאחר פגישת הנשיא המצרי עבד אל-פתאח א-סיסי עם פידאן ביום ראשון, הביעו שני המנהיגים התנגדות לתוכנית הישראלית לכיבוש רצועת עזה ולהגליית האוכלוסייה, ותמכו בהפסקת אש מיידית, בהכנסת סיוע הומניטרי ובשחרור בני הערובה והאסירים הפלסטינים.

בכירים בחמאס טענו בהצהרות פומביות כי בסבב השיחות האחרון, שנערך בדוחה שבקטאר, הושגה התקדמות משמעותית, והביעו תמיכה בהמשך המגעים.