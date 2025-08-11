רבה של צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית, הרב שמואל אליהו, פרסם אגרת מיוחדת לעשרות בני ישיבות ההסדר המתגייסים בימים אלו לשירות קרבי, ביניהם נכדו נווה, בנו של שר המורשת עמיחי אליהו.

"שמע ישראל!" פותח הרב אליהו שליט"א את האגרת, בקריאה הנצחית של הכהן המשוח מלחמה. "אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמע בלבד - כדאי אתם שיושיע אתכם. כל זה בגלל שאתם מתגייסים מתוך אחריות, גבורה, מסירות נפש וערבות הדדית".

הרב אליהו מזכיר למתגייסים הצעירים את מקומם בשרשרת הדורות. "אתם היום חלק מצבא ישראל לדורותיו! כל הצבאות של הדורות הקודמים מימי משה ויהושע איתכם. אתם חלק מצבא דוד, מתתיהו ובר כוכבא! עליכם התנבא מיכה הנביא ואמר - 'והיה שארית יעקב בגויים בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער, ככפיר בעדרי צאן'".

"אל תרחמו על האויב האכזר" - בלי לעטוף במילים יפות, הרב שמואל אליהו מדבר על המציאות הקשה: "מולכם אויב אכזר שאם תפלו בידם אין מרחמין עליכם. אל תרחמו עליו, תרחמו על אחיכם!" תוך שהוא מצטט את אזהרת חז"ל החמורה: "כל שהוא רחמן על אכזרים, לסוף נעשה אכזר על רחמנים", הוא מוסיף.

הרב מבטיח למתגייסים כי השכינה מלווה אותם. "ה' נמצא בתוך מחנה ישראל... ה' נמצא בתוך כל חייל ולוחם. לכן יתקיים בכם - 'וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך'".

עוד מזכיר הרב את דברי אביגיל לדוד המלך, ומבטיח למתגייסים: "מי שנלחם מלחמות ה' יזכה לבנות בית נכון בישראל, יזכה לו ולבניו עד עולם, ויזכה לחיי העולם הבא. נפשו תהיה צרורה בצרור החיים את ה' אלוקיך".

"אתם נקראים 'ישראל'", כותב להם הרב אליהו - "כי כשאתם לובשים את מדי צה"ל אתם שמים בצד את הצרכים האישיים שלכם. מוותרים על הנוחות, על הלימודים, על המשפחה והחברים - ושמים מול עיניכם את הצרכים של עם ישראל".