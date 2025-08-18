נשות מקצוע מנוסות מגלות איך להחזיר אמונה ושמחה לבנות שאיבדו תקווה - והשינוי מדהים.

בוגרות עומק הקשר בשיחה ללא פילטרים: המאמנות פותחות הכל ומספרות איך הפכו מנשים שחיפשו מקצוע למי שמלוות אחרות במסע הכי אישי שיש.

חיבוקים, דמעות וצחוק. המפגש המסכם של מסלול 22 בהכשרת מאמנות "עומק הקשר" חשף את העומק האמיתי של מה שקרה כאן בשנה האחרונה.

זה לא היה עוד קורס מקצועי. זה היה מסע פנימי שלם - התמודדות עם חסמים, גילוי חוזקות חדשות, ובניית תחושת שליחות אמיתית.

הן הגיעו מסיבות שונות - מקצוע חדש, שליחות ללוות צעירים, חיפוש אחר כלים אישיים. אבל כולן יוצאות עם אותה תחושה: החיים שלהן השתנו.

להרשמה מיידית לוובינר החינמי "5 סודות של חתונות" - כניסה כאן

"זה פשוט מקום טוב!" מספרת אורטל רינה שרון עם עיניים נוצצות. "מי שרוצה להיות מאמנת, זה פשוט מקום טוב לזה!"

"הארגז כלים המטורף.. פשוט אין לי מילים. הצורה שזה נלמד - יסודי, מקצועי".

"אולי זה הזריקה למים, שפשוט מתחילים לאמן כבר בהתחלה. לא לחכות עד הסוף - כבר מהאמצע, מהסטאז', מתחילים ממש פרקטיקות וליווי, והכל כזה אינטנסיבי וטוב. הרגשתי עטופה, שאני באמת יכולה להסתמך - שיש מי שלוקח איתי את האחריות, ועושים את זה בצורה רצינית וממש יסודית. זו הייתה לי חוויה פשוט מדהימה!"

מהרי להירשם לוובינר שיחשוף "5 סודות של חתונות" ההרשמה חינם >>

טעמה יעקובסון מתארת את החוויה: "הקורס הזה הוא מתנה. הוא מתנה בשבילך - כי הוא באמת מדייק תהליכים שלך בנפש ומשנה את מה שאת מגיעה איתו. והוא מתנה לעולם - כי הוא מביא שפה של אמון, של אהבה, של שמחה, שהיא כל כך מותאמת למה שאנחנו צריכים".

לדבריה, "יצאנו מהקורס עם ארגז כלים מדהים, מלא בכלים מקצועיים שאפשר להשתמש בהם - גם תוך כדי הקורס וגם בסיומו".

המשתתפות מדגישות את השילוב שבין מקצועיות גבוהה לבין מעטפת אישית תומכת. "אין מקום להתבלבל - באמת מקבלים את כל הכלים שצריך מבחינה מקצועית", אומרת הילה אוחיון. מוריה דשן מוסיפה: "פה את תקבלי את כל הכלים, פה תקבלי את כל המענה".

חלק מהבוגרות מספרות כי הגיעו עם חששות ויצאו עם ביטחון ותחושת שליחות. "אני ממש מרגישה שיש לי מה לעבוד ויש לי מה לתת", אומרת רננה בלעיש. יעל בן עמי מגדירה: "הכל באמת באמת באמת שליחות ולשם שמיים. באמת זה מקום שהוא בית משפחתי, עם אווירה נעימה, היה כיף לבוא".

בסיום השנה, התחושה המשותפת לכל המשתתפות היא שהן קיבלו לא רק מקצוע, אלא גם דרך חיים. הקורס העניק להן כלים מקצועיים, חיזק את הביטחון האישי, ופתח בפניהן אפשרות ללוות רווקים ורווקות במסע האישי שלהם בדרך לחתונה - מתוך הקשבה, אמון ואהבה.

להרשמה מיידית לוובינר החינמי שיגלה לך את 5 הסודות - לחצי כאן

את הידע המעשי נחמה עומדת לשתף בוובינר בוטיק חינמי שיתקיים בעזרת השם ביום ראשון כ"א אלול, 14/9, בשעה 20:00.

הוובינר מיועד לכל מי שמלווה מבקשות זוגיות בתהליך החיפוש אחר זוגיות משורש נשמתן, כגון: נשות מקצוע, מטפלות, עו"סיות, מחנכות, מרצות במדרשה, נשות ציבור, וחברות.

בין הנושאים בהם הוובינר יעסוק: איך לאבחן את החסימה המעכבת את החתונה? למה בחורות איכותיות לא מקבלות הצעות מתאימות? מה עוצר אותן מקבלת החלטה? איך מצליחים לשלב מקצוע רגיש ומלא שליחות יחד עם פרנסה מתגמלת?

בתוכנית הוובינר: "5 סודות של חתונות" עם נחמה ביטקובר, תיאטרון 'מידלע' עם קטעי תיאטרון מרגשים מתוך הקליניקה, ופאנל מאמנות עם שאלות אקטואליות מעולם הטיפול מתוך הקליניקה.

19 שנים, 22 מחזורי הכשרה, ואלפי כלות. אלו המספרים המרשימים העומדים מאחורי מכון 'עומק הקשר', וכעת נחמה ביטקובר מציעה לכל אשת טיפול לשמוע ולהעשיר את הטיפולים בקליניקה שלה בעזרת 5 העקרונות החשובים בתהליכים אישיים בכלל, ובתהליכי אימון לחתונה בפרט, ללא עלות.

להרשמה מיידית לוובינר החינמי שיגלה לך את 5 הסודות - לחצי כאן