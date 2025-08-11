שתי נשים נהרגו אחר הצהריים (שני) בשתי תאונות דרכים קשות בהר חברון ובבקעת הירדן.

הולכת רגל כבת 17 נהרגה לאחר שנפגעה ממשאית בכביש 3552 סמוך לאדורה שבהר חברון. חובשים ופראמדיקים של מד"א איתרו את הצעירה ללא סימני חיים, עם חבלה רב מערכתית, ונאלצו לקבוע את מותה.

פראמדיק מד"א אלעד פס סיפר, "כשהגענו למקום ראינו את הולכת הרגל שוכבת במרכז הכביש כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות, אך הפציעה הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותה במקום".

זמן קצר לאחר מכן אירעה תאונת דרכים בין שלושה כלי רכב בכביש 505 סמוך למעלה אפרים. צוותי ההצלה העניקו טיפול רפואי לתשעה פצועים, ומותה של אחת מהם, אישה כבת 50, נקבע במקום.

פראמדיק מד"א חיים רצאבי וחובשי רפואת חירום במד"א שי אייגנר ובראה רייאן סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת במעורבות 3 כלי רכב. כשהגענו למקום התאונה הייתה המולה רבה והרס משמעותי לכלי הרכב. ראינו שמונה פצועים מתהלכים לעברנו, ואישה כבת 50 כשהיא לכודה בתוך רכבה, מחוסרת הכרה".

הם הוסיפו כי "תוך פעולות החילוץ של הכבאים, ביצענו בדיקות רפואיות והבחנו שהיא ללא דופק, ללא נשימה וסובלת מחבלה רב מערכתית קשה מאוד. לצערנו, לא נותר לנו אלא לקבוע את מותה במקום. צוותים נוספים של מד"א בשיתוף כוח הרפואה של צה"ל העניקו טיפול רפואי לכלל הפצועים הנוספים, בהם צעיר כבן 20 במצב בינוני, שהיה בהכרה וסבל מחבלה קשה בראשו. בסיום הטיפול הראשוני, פינינו ארבעה מהפצועים לבתי החולים כשמצבם קל ובינוני. ארבעה פצועים נוספים פונו על ידי כוחות של הסהר האדום לשטחי הרשות".

רב רשף אופיר לוי, מפקד המשמרת בכבאות והצלה, סיפר: "עם ההגעה למקום האירוע נגלתה לנו זירה קשה ומורכבת של תאונת דרכים במעורבות שלושה כלי רכב. לאחר הערכת מצב ראשונית במקום, זיהינו מספר פצועים, וכן לכודה באחד הרכבים. מדובר בתאונה עם פגיעות קשות מאוד, ועקב כך החילוץ היה מורכב וארך זמן ממושך. תוך כדי פעולות החילוץ אפשרנו מרחב עבודה לצוותי הרפואה, ואלה קבעו את מותה".