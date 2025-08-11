מזכ"ל בני עקיבא דוברות

משרד החינוך הודיע היום (שני) על עצירת פעילות טיולים ומחנות יער בעקבות עומס חום קיצוני הצפוי בימים הקרובים ואינדקס שריפות גבוה. ההחלטה התקבלה לאחר הערכת מצב עם גורמי הביטחון והבטיחות.

הנחיות המשרד קובעות כי טיולים בשטחים הפתוחים יבוטלו החל ממחר (שלישי) ועד מוצאי שבת, 16 באוגוסט, בהתאם להנחיות חדר מצב טיולים. מרכזי שדה של קק"ל וחוות הצופים יאושרו לשהייה, אך בפעילות מותאמת לתנאי מזג האוויר.

עקב החשש לשריפות, כל מחנות הקיץ ביערות יפונו עד מחר בשעה 12:00. ההנחיות מורות להימנע משהייה בשטחים פתוחים שאינם ממוזגים, למעט במקומות סגורים וקרירים כגון מוזיאונים ומרכזי מבקרים.

תנועות וארגונים המבקשים להתארגן ביערות לקראת ערב שבת יידרשו לאישור מיוחד ביום רביעי הקרוב. במקרים חריגים ניתן יהיה להשאיר בשטחי היערות מאסף קטן של בוגרים לשמירה על ציוד עד לפינוי מלא.

מתנועת בני עקיבא נמסר כי המחנות שהיו אמורים לצאת מחר לא ייצאו וכלל המחנות שנמצאים ביערות יסתיימו עד מחר בשעה 12:00. נמסר עוד כי השינוי הוא עבור המחנות האמורים להתקיים השבוע, לגבי מחנה סיירים תתקבל החלטה אם ניתן יהיה לקיים לקראת סוף השבוע.

תנועת הנוער עזרא מסרה כי "בימים אלה מקיימת התנועה מספר מפעלי קיץ במרכזי קק"ל ביתיר ובציפורי. חרף העובדה שאזורים אלו מוחרגים על ידי משרד החינוך וניתן להמשיך בהם פעילות, בשל הימצאות מתקני מים, חשמל וצל במקום - מקיימת הנהלת התנועה הערכת מצב בכל העת מתוך אחריות ומקצועיות תוך התאמה לגל החום הקיצוני".

לאחר הערכת מצב מעמיקה, החליטה הנהלת עזרא על השינויים הבאים: מחנה "גורים בנות" המתוכנן לימי רביעי-חמישי הקרובים יבוטל. מחנות גורים וצופים בנים יסתיימו מחר בצהריים.