כתובת גרפיטי הוסרה מאבני הכותל מינהל השימור, רשות העתיקות

בשעות הבוקר המוקדמות זיהה צוות מינהל השימור של רשות העתיקות, שהיה בדרכו לעבודות שגרתיות במנהרות הכותל, בכתובת גרפיטי "יש שואה בעזה" שרוססה בצבע אדום על אבני הכותל, סמוך לעזרת ישראל.

הצוות פתח מיד בפעולות להסרת הכתובת, תוך שימוש בשיטות ובחומרים ייעודיים לאתרי עתיקות - חומרים המבוססים על מים, שאינם פוגעים בפני האבן הקדומה. בסיום ההסרה הוחזרו האבנים למצבן המקורי.

לדברי עמי שחר, ראש מינהל השימור ברשות העתיקות, "הפגיעה באתרי עתיקות מהווה פגיעה חמורה בחוק וכמובן - במורשת התרבותית של כולנו. הדבר חמור שבעתיים כאשר מדובר בכותל המערבי - אתר בעל חשיבות היסטורית, תרבותית ודתית עצומה".

ד"ר עמית ראם, ארכיאולוג מרחב ירושלים ברשות העתיקות, הוסיף, "בניית הכותל, שנעשתה לפני כ-2,000 שנה, בימי הבית השני, היא פלא של ממש: השימוש באבני הענק, שכל אחת מהן שוקלת טונות, הדיוק המוחלט של הבנייה, הממדים המרשימים והתכנון ההנדסי שאין לו אח ורע בעולם העתיק. ברשות העתיקות אנו ממשיכים לחקור את הכותל מכל היבט ולגלות את צפונותיו חדשות לבקרים. במקביל, בפעילות שוטפת, אנו פועלים למנוע פגיעה בו ולוודא שכולם יוכלו להמשיך ולהתפעם מהפלא הזה".

הכתובת שרוססה על אבני הכותל צילום: מינהל שימור, רשות העתיקות

מוקדם יותר שחרר בית המשפט את החשוד שנעצר והודה בריסוס הגרפיטי על אבני הכותל. משפחתו של החשוד עדכנה כי מדובר באדם המתמודד עם בעיות נפשיות חמורות, עם רקע של אשפוזים בעבר.

בדיון בבית המשפט הורה השופט מאיר יונתן טרופר לשחרר את החשוד וקבע כי הוא יורחק מבית הכנסת הגדול אך לא מהכותל עצמו: "אני לא ארחיק יהודי מהכותל" והוסיף כי "לא קיימת מסוכנות, זה תיק עצוב".

רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ, הביע צער ומחאה חריפה על המעשה החמור, שלדבריו נעשה תוך כדי זלזול חמור בקדושת המקום. "מקום קדוש אינו מקום להביע מחאות, יהיו אשר יהיו, ושבעתיים כשהדבר נעשה במקום הקדוש ביותר לעם היהודי כולו. על המשטרה לחקור את המעשה, לאתר את הפושעים האחראים לחילול הקודש ולהעמידם לדין", אמר הרב.

נציין כי בעבר רוססה כתובת על הכותל עצמו, ונדרשו מומחים שהשתמשו בחומרים מיוחדים כדי להסיר את הצבע מבלי להוריד שכבה מהאבן העתיקה.