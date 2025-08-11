הפרקליטה הצבאית הראשית, יפעת תומר-ירושלמי, הזהירה בפורומים סגורים כי הרחבת הלחימה ברצועת עזה תגרור השלכות משמעותיות מבחינת הדין הבינלאומי.

לדבריה, על צה"ל להתאים את התוכניות המבצעיות לדיני המלחמה, כך דווח ב'הארץ'.

בנוסף הבהירה כי כיבוש שטח נוסף והנעת מאות אלפי פלסטינים לשטח מצומצם יגבירו את הלחץ המדיני והמשפטי על ישראל, ויפגעו בלגיטימציה שמדינות מסוימות העניקו להמשך המערכה.

עוד ציינה כי כיבוש אזורים מאוכלסים מעבר לכ-75% משטח הרצועה, שבהם כבר שולט צה"ל, יטיל על ישראל אחריות לניהול האזרחי של אותם אזורים, לרבות דאגה לסיוע הומניטרי, מזון, מים, חינוך, רפואה ותשתיות.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, תקף את דבריה ואמר, "אני קורא לראש הממשלה לא להירתע מהתדרוכים של בכירים בצה"ל בהובלת הרמטכ"ל לסיכול התכנית שלנו לכבוש את עזה, הפעם באמצעות שליחתו הפצ"רית".

הוא קרא: "הגיע הזמן שהרמטכ"ל והפצ"רית יבינו שבמדינה דמוקרטית מי שמקבל החלטות הוא הדרג המדיני, גם אם מדובר בהחלטות על כיבוש והכרעת האויב".