הרב ראובן פופקו, רב קהילת בית ישראל - בית אהרון שבמונטריאול, מספר בראיון לערוץ 7 על התקרית האנטישמית הקשה בה הוכה יהודי קשות לעיני ילדיו.

"בערב שבת מישהו היכה יהודי חרדי מהשכונה החרדית כאן במונטריאול. הוא חזר עכשיו לבית אחרי שהוא היה בבית חולים. הוא עכשיו בסדר וגם המשפחה בסדר. דואגים מהמצב הכללי כאן במונטריאול", אומר הרב פופקו.

באשר למניע לתקרית האלימה הרשויות עדיין נמנעות מלהכריז על הרקע כאנטישמי, אך לקהילה היהודית הדברים ברורים. "זה ברור כי המצב במונטריאול ובכל הקהילות בגלות הוא מצב שבו האנטישמיות, שלא התחילה בשבעה באוקטובר, היא כעת חזקה וגרועה יותר מכל מה שהכרנו. בגלל המצב והאווירה יודעים שזו הייתה אנטישמיות ומה הייתה הכוונה של מי שהיכה אותו".

על המציאות במונטריאול וההתמודדות של הקהילה היהודית עם תופעות אנטישמיות, מספר הרב פופקו ומתאר הפגנות יומיומיות נגד ישראל ובהן נשמעת שוב ושוב הקריאה 'מהים ועד הנהר פלסטין תהיה חופשית' וכיוצא באלה. עוד הוא מספר על אימאם שקרא בנובמבר האחרון לרצוח את כל היהודים.

אז מה המענה לכל אלה? עבור הרב פופקו המענה ברור: "צריך לעלות לארץ וזהו", הוא אומר ובאשר למענה הנדרש שם, במונטריאול: "אנחנו צריכים שהממשלה והמשטרה יעשו את העבודה שלהם".