במד"א ספדו היום (שני) למיה סופר, בת 51 מעפרה, שהתנדבה כחובשת רפואת חירום ונהגת אמבולנס, ונפטרה בשבת האחרונה לאחר מאבק במחלה קשה.

היא הותירה אחריה בעל, חמישה ילדים ונטמנה אתמול בבית העלמין בעפרה.

מיה החלה את דרכה במד"א בשנת 2005, ובמהלך שנותיה העניקה טיפול רפואי והצילה חייהם של חולים ופצועים רבים.

ריקי אליהו, חובשת בכירה וראש צוות מד"א בעפרה, ספדה לה ואמרה, "מיה ז"ל הייתה אישה שכל כולה עשייה, נתינה ואכפתיות לסובבים אותה. היא עבדה כיועצת חינוכית ותמיד הסתכלה איפה ואיך היא יכולה לסייע, לתת כתף ולעזור. מעבר להתנדבות במשמרות באמבולנסים ולהענקת מענה רפואי ראשוני בישוב היא סייעה לנו בנושאים לוגיסטיים רבים ובין היתר גם לקחה חלק בהתרמת האמבולנס החדש של מד"א בישוב".

"אני מכירה אותה שנים רבות, גם מעבר לפעילות המשותפת שלנו במד"א והיינו חברות טובות. מה שאפיין אותה במיוחד הוא המבט והאכפתיות שלה לסביבה ולאחרים. היא מעולם לא התעסקה בעצמה ואף הצניעה את מחלתה כדי שתוכל לתרום לתת לאחר כמה שיותר ותמיד התעניינה בשלומם של הסובבים אותה. זו אבידה ענקית והיא תחסר לנו מאד, יהי זכרה ברוך".

אורי שחם, מנהל מרחב ירושלים במד"א, הוסיף, "אנחנו כואבים את מותה של מיה ז"ל, מתנדבת ותיקה בתחנת מד"א בעופרה. תרומתה הרבה של מיה ומחויבותה להצלת חיים, גם כאשר היא עצמה נאבקה במחלה קשה היא מעוררת הערכה. נזכור אותה תמיד כאישה מאירת פנים שעזרה ותרמה למען הזולת והקהילה. אנו שולחים את תנחומנו הכנים למשפחתה היקרה".