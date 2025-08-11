הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, קיים היום (שני) הערכת מצב מטכ"לית שעסקה בכשירותו המבצעית של צה"ל ובהתמודדות עם אתגרי המוכנות בזירות השונות.

זהו הכנס השני בסדרת הערכות מצב לגיבוש תכנית העבודה השנתית של צה"ל, והפעם השתתף בו פורום רחב של מפקדים מהמטה והשטח.

בדבריו אמר הרמטכ"ל כי יש ללמוד מלקחי העבר, לשמור על מוכנות מתמדת ולהמשיך להתחשל לקראת בניית כוח משמעותית. "עלינו ללמוד מלקחי העבר, לבדוק את המוכנות שלנו כל העת, ומכאן להשתפר, להתחשל ולהתקדם לעבר תכנית אסטרטגית ובניין כוח משמעותיים. לצד זאת, הנחת העבודה היא שאנחנו במלחמה מתמשכת. שנת 2026 תהיה שנת עיצוב ומיצוי הישגים, הגברת מוכנות, חזרה ליסודות וניצול הזדמנויות מבצעיות".

לדבריו, "מאז השבעה באוקטובר, צה"ל הוכיח עצמו כצבא איכותי ובעל כושר לחימה רב זירתי. הצלחותיו של צה"ל שינו את פני המזרח התיכון, חיזקו את הביטחון הלאומי ויצרו הזדמנויות אזוריות שיש לנצלן. צה"ל נלחם במספר זירות פעילות, עלינו לשמור על כשירות ומוכנות גבוהה, בכל רגע ולכל זירה".

הרמטכ"ל הדגיש כי יש לחזק את צה"ל ולהרחיבו, תוך הקמת מסגרות חדשות ושימור הקיימות, לצד חיזוק המוכנות בתחומי נהלים, אימונים ותכנון. "צה"ל נדרש לחזור ליסודות בהיבטי נהלים, כוננויות, אימונים ותהליכי תכנון ובניין כוח, תוך התייחסות דיפרנציאלית ביחס לזירות השונות ולאופיין. אנו נדרשים לחזק את צה"ל ולהגדילו תוך הקמה של מסגרות חדשות וחיזוק של מסגרות קיימות. כל זאת צריך להתבסס על לקחי המלחמה לצד ראייה צופה פני עתיד - אופרטיבית וטכנולוגית. עלינו להמשיך לחנך גם את החומר - מלאים, פלטפורמות ואמצעים. ובעיקר את הרוח והחוסן של האנשים, שהם מרכז העשייה ותשומת הלב שלנו".

הוא הבהיר כי צה"ל מוכן לכיבוש העיר עזה כפי שכבש את חאן יונס ורפיח, "בהתאם להחלטת הקבינט, אנחנו בפתחו של שלב חדש בלחימה בעזה. נבנה את השיטה הטובה ביותר, בהתאם למטרות שהוגדרו, תוך שמירה על המקצועיות והעקרונות לאורם אנו פועלים. נעשה זאת בהתאם לכשירות הכוחות ואמצעי הלחימה, כשהחטופים לנגד עינינו - נעשה הכל כדי לשמור על חייהם ולהשיבם. החלופות שהוצגו בקבינט - כולן נועדו להכרעת חמאס, תוך הבנת המשמעויות בכלל ההיבטים. צה"ל יידע לכבוש את העיר עזה, כפי שידע לכבוש את חאן יונס ורפיח. כוחותינו תמרנו שם בעבר, אנחנו נדע לעשות זאת שוב".

הוא ציין את הצורך לאפשר אורך נשימה לכוחות בסדיר ובמילואים, לצד שימור הכוח לעתיד. "עלינו לאפשר אורך נשימה למשרתי צה"ל בסדיר ובמילואים, לייצר הפוגות שמאפשרות את המשך התמרון ברצועת עזה בצורה היעילה והמיטבית ביותר לצד שימור כוח לעתיד. הערכת המצב הבאה תעסוק רק באנשים".

"אנחנו עדיין במלחמה, בתוכה אנחנו מקיימים תהליכי בניין כוח. זהו מצב חסר תקדים. עלינו להיות מוכנים להתרחבות המערכה. יש לי הערכה אדירה לאנשינו, בסדיר בקבע ובמילואים, אני פוגש אותם בכל מקום ורואה את רוח הלחימה והנחישות. ראוי לציין את אנשי האחזקה ותומכי הלחימה בכל הזרועות, שעושים פלאים באפשור הלחימה, הם ראויים לכל שבח - הישגי המלחמה בזכותם".

הרמטכ"ל סיכם את הערכת המצב בהבעת הערכה למפקדים אשר מובילים את צה"ל מזה קרוב לשנתיים, מול אתגרים רב-זירתיים חסרי תקדים.