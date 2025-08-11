קרן העושר של נורבגיה הודיעה היום (שני) על צמצום נוסף בקשריה העסקיים עם ישראל, שלדבריה נובע מהמצב בעזה וביהודה ושומרון.

הקרן, המנהלת נכסים בשווי של 2 טריליון דולר ומשמשת כזרוע של הבנק המרכזי הנורבגי, ביטלה חוזים עם גופי השקעות וניהול נכסים שטיפלו בהשקעותיה בישראל.

ההחלטה התקבלה לאחר בדיקה דחופה שבוצעה בשבוע שעבר, בעקבות דיווחים בתקשורת הנורבגית שלפיהם הקרן רכשה אחזקות בחברת מנועי סילון ישראלית המספקת שירותים לכוחות הביטחון, לרבות תחזוקת מטוסי קרב.

נכון לסוף החודש שעבר, היו לקרן אחזקות ב־-61 חברות ישראליות. בימים האחרונים מכרה הקרן את חלקה ב-11 מהן, כחלק ממהלך ההפחתה בהשקעותיה במשק הישראלי.