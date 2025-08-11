אמונה יהודית דאנינו, כבת 16 מכרמי קטיף, נהרגה אחר הצהריים (שני) בתאונה קטלנית בכביש 3552 סמוך ליישוב אדורה שבהר חברון.

אמונה יהודית היא בתם של מרים וגד דאנינו. הלווייתה תתקיים הערב בשעה 21:30 בבית העלמין בבני דקלים, והמשפחה תשב שבעה ברחוב התירוש בכרמי קטיף.

היא נהרגה מפגיעת משאית. חובשים ופראמדיקים של מד"א איתרו אותה בזירה ללא סימני חיים, עם חבלה רב מערכתית, ונאלצו לקבוע את מותה.

פראמדיק מד"א אלעד פס סיפר, "כשהגענו למקום ראינו את הולכת הרגל שוכבת במרכז הכביש כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות, אך הפציעה הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותה במקום".