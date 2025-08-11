תיעוד מפעילות יחידת דובדבן בחטיבת מנשה דובר צה"ל כוחות צה"ל פעלו במהלך הלילה (שני) במספר מוקדים ברחבי יהודה ושומרון במטרה לסכל פעילות טרור. בפעילות בכפר בורקין שבחטיבת מנשה, לוחמי יחידת דובדבן עצרו סוחר אמצעי לחימה ומחבל נוסף. במהלך סריקות בבית המחבל, אותרו והוחרמו מטעני צינור, נשק ודגל חמאס. באותה פעולה נעצר גם מחבל שסייע לחוליית מחבלים בתכנון פיגוע נגד כוחות צה"ל. במקביל, כוחות צה"ל פעלו במספר כפרים בחטיבת עציון ועצרו שני מבוקשים שיידו בקבוקי תבערה לעבר אזרחים ישראלים בכרמי צור, וכן מבוקש נוסף. בחטיבת בנימין, עצרו לוחמי צה"ל שלושה מבוקשים נוספים, יחד עם אמצעי לחימה שאותרו והוחרמו. כלל העצורים ואמצעי הלחימה הועברו להמשך טיפול בידי שב"כ ומשטרת מחוז ש"י.

