נעמי חיימוב מספרת על האירוסין

נעמי חיימוב, אלמנתו של אהרון חיימוב הי"ד, פרמדיק מד"א שנרצח באופקים בשבעה באוקטובר, הודיעה היום (שני) על אירוסיה עם אבנר יוספי, תושב ירושלים ואב לשלוש בנות.

נעמי סיפרה כי ההיכרות בין השניים נרקמה ביוזמת גיסתה, לאחר תקופה שבה התלבטה אם לפתוח פרק חדש בחייה. לדבריה, כבר בתחילת הקשר הבהירה כי תהליך ההיכרות יתנהל באיטיות, מתוך אחריות לילדיה ולילדיו של יוספי.

במהלך ההיכרות, גילתה חיימוב שיוספי מגדל לבדו את שלוש בנותיו, והדגישה את התרשמותה מהרגישות והחיוביות שהוא מפגין למרות הקשיים שחווה. "יש בינינו תקשורת מדהימה", אמרה, "הקשר התחיל ממקום שכלי, ואז הרגש איפשהו התחבר שם באמצע והגיע".

היא הודתה כי המעבר לחיים משותפים אינו פשוט, אך ציינה את התמיכה והקבלה ההדדית ביניהם. לדבריה, משפחתו של יוספי מקבלת את הקשר בשמחה, והיא מאמינה כי יצליחו להתמודד יחד עם האתגרים שבדרך.