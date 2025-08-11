נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בשיחה עם ברק רביד מחדשות 12 כי הוא סבור שחמאס לא יסכים לשחרור חטופים במסגרת עסקה במצב הנוכחי.

טראמפ הבהיר שאינו רוצה לומר אם הוא תומך בהחלטת הקבינט הישראלי לפתוח במתקפה חדשה לכיבוש העיר עזה, אך מדבריו עלה כי הוא מסכים עם נימוקיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בדבר הצורך בהפעלת לחץ צבאי נוסף על חמאס.

"הם (חמאס) לא הולכים לשחרר את החטופים במצב הנוכחי. אני חושב שיהיה מאוד קשה להשיג את זה", אמר.

הוא הוסיף כי ישראל צריכה להחליט האם חמאס יישאר בעזה, והדגיש, "הם (חמאס) לא יכולים להישאר שם". טראמפ סיפר כי קיים שיחה טובה עם נתניהו ביום ראשון, ואמר, "יש לי דבר אחד לומר - תזכרו את 7 באוקטובר".

בתוך כך ירון אברהם דיווח הערב בחדשות 12 כי ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט לאמץ את עמדתו של השר רון דרמר ולסגור את האפשרות לעסקה חלקית לשחרור חטופים. על פי הדיווח, נתניהו יקיים מו"מ רק בתנאים שישראל תקבע לסיום המלחמה, ורק אם יוחזרו כל החטופים. ההחלטה מתיישבת עם הגישה האמריקנית, הקובעת כי או שתושג עסקה כוללת שתסיים את הלחימה ותשיב את כל החטופים, או שישראל תכריע את חמאס בדרכים שתבחר.

הערב, בהערכת מצב שקיים הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, הוא אמר כי "בהתאם להחלטת הקבינט, אנחנו בפתחו של שלב חדש בלחימה בעזה. נבנה את השיטה הטובה ביותר, בהתאם למטרות שהוגדרו, תוך שמירה על המקצועיות והעקרונות לאורם אנו פועלים. נעשה זאת בהתאם לכשירות הכוחות ואמצעי הלחימה, כשהחטופים לנגד עינינו - נעשה הכול כדי לשמור על חייהם ולהשיבם".

לדברי הרמטכ"ל, "החלופות שהוצגו בקבינט - כולן נועדו להכרעת חמאס, תוך הבנת המשמעויות בכלל ההיבטים. צה"ל יידע לכבוש את העיר עזה, כפי שידע לכבוש את חאן יונס ורפיח. כוחותינו תמרנו שם בעבר, אנחנו נדע לעשות זאת שוב. עלינו לאפשר אורך נשימה למשרתי צה"ל בסדיר ובמילואים, לייצר הפוגות שמאפשרות את המשך התמרון ברצועת עזה בצורה היעילה והמיטבית ביותר לצד שימור כוח לעתיד. הערכת המצב הבאה תעסוק רק באנשים".