אלוף במילואים עמוס ידלין, לשעבר ראש אגף המודיעין, מתח ביקורת על החלטת ממשלת ישראל לכבוש את העיר עזה.

בראיון לערוץ "פוקס ניוז" אמר ידלין כי כדי להשיג את שני היעדים האסטרטגיים של המלחמה, על ישראל לתת עדיפות להבטחת שחרורם המיידי של כל בני הערובה המוחזקים בידי חמאס. לדבריו, שחרור בני הערובה, הנמצאים במצב קריטי, גובר על היעד של השמדת חמאס, אותו ניתן להשיג בשלב מאוחר יותר באמצעות מהלכים אחרים.

בין המהלכים שהציע ציין ידלין את סילוק הנהגת חמאס מרצועת עזה, התניית שיקום הרצועה בפירוז מלא, הקמת ממשלה טכנוקרטית מקומית בפיקוח ערבי והבנות בין ישראל לארצות הברית, בדומה לאלה שהושגו נגד חיזבאללה, המאפשרות לצה"ל לחדש פעילות צבאית בעת הופעת איום ביטחוני.

ידלין הוסיף כי אם הנשיא האמריקני דונלד טראמפ רוצה להירשם בהיסטוריה כנשיא של שלום ולהביא לסיום המלחמה, עליו להוביל ליישום יוזמה זו.