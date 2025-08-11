הרב גרנות חיתן את ארוסת בנו שנפל בלבנון ללא קרדיט

ראש ישיבת 'אורות שאול' בתל אביב הרב תמיר גרנות חיתן הערב (שני) בחופה מרגשת את רוני, ארוסת בנו סרן אמתי גרנות שנפל מירי נ"ט בגבול הצפון במהלך המלחמה.

השדכנית היתה צופיה, אימו של סגן עברי דיקשטיין מעלי, שנפל בקרב בלבנון בתפקידו כמפקד מחלקה בגדוד 51, חטיבת גולני.

החתן ע' משרת כקצין ביחידה מובחרת. את השידוך קידמה צופיה יחד עם חברתה אפרת בן שלומי.

אמתי ורוני התארסו בחול המועד סוכות, ימים לפני מתקפת החמאס בשמחת תורה. שמונה ימים אחרי פרוץ המלחמה השניים דיברו בטלפון וקבעו להתחתן ביציאה הראשונה של אמתי - שנפל באותו היום.

גרנות ז"ל שירת כמפקד צוות בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן (חטיבה 7). הוא נהרג כתוצאה מירי טיל נ"ט לעבר מוצב בגבול לבנון כשבוע לאחר מתקפה החמאס על יישובי העוטף.