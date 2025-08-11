מדינת ישראל העבירה בימים האחרונים סכום של כ-110 מיליון שקלים מכספי הרשות הפלסטינית לידי 52 פלסטינים שסייעו לה לסכל פעולות טרור וזכו בפיצויים בפסקי דין של בית המשפט המחוזי בירושלים.

מדובר בסיומו של הליך משפטי ממושך ומורכב, שבמסגרתו ניהלו התובעים מאבק להכרה בעוולות שחוו בבתי הכלא של הרשות הפלסטינית.

התובעים, שיוצגו בידי עו"ד ברק קדם ממשרד ארבוס קדם צור, נעצרו בידי מנגנוני הביטחון של הרשות ועברו עינויים קשים. בעדויותיהם תיארו מכות אכזריות, כוויות עם ברזל מלובן, עקירות שיניים, תלייה הפוכה, מניעת שינה ושימוש בשירותים, חשיפה לקור עז כשהם עירומים, כפייה לבצע מעשים משפילים, ובחלק מהמקרים - אף הוצאות להורג.

חוות דעת רפואיות שהוגשו לבית המשפט קבעו כי הנפגעים סובלים מנזקים נפשיים חמורים, ובהם פוסט טראומה, דיכאון עמוק וקשיי תפקוד, לצד פגיעות אורתופדיות, נוירולוגיות ושיניים.

הפיצויים נקבעו בהתאם לעקרונות שנקבעו בפסק דין תקדימי של בית המשפט העליון מ-2021, שקבע כי בתי המשפט בישראל מוסמכים לדון בתביעות נגד הרשות הפלסטינית וכי אינה נהנית מחסינות מדינה.

את הפיצוי מימנה מדינת ישראל באמצעות ניכוי הסכום מכספי המיסים של הרשות הפלסטינית המוחזקים בידיה. בכך זכו התובעים גם להכרה רשמית בתרומתם לביטחון המדינה.

עורכי הדין ברק קדם ואריה ארבוס מסרו, "זה צעד דרמטי של מדינת ישראל שגובה פיצויים עבור פלסטינים שסייעו לה למנוע טרור. זה חשוב מאוד כי גם בימים אלו מגיעים למשרדנו עשרות פלסטינים שעברו עינויים ברשות הפלסטינית של אבו מאזן רק בגלל שסייעו לישראל למנוע טרור. חשוב שכל אלה שנמצאים שם בחוץ ועוזרים לישראל בדרכים שונות, ידעו שבבוא היום ישראל תעזור להם".