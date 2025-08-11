הרב דרור אריה, ר"מ בישיבת ההסדר בשדרות, ביקר בבית הוריו של תומר ספייב והביא עמו בקבוק יין עם מסר כתוב, "תומר היקר אשריך שנתפסת על דברי תורה! האמת סופה לנצח".

תומר ספייב מישיבת 'אחינו' נשלף על ידי כוחות הביטחון ממיטתו באישון ליל לאחר שלא התייצב בלשכת הגיוס.

בשיחה עם אביו של ספייב אמר הרב אריה כי מדובר ב"מעצר עם ריח פוליטי" והוסיף, "אם כבר אז היה צריך לעצור את האחראים למחדל ב־7 באוקטובר, את פושעי אוסלו, את שופטי בג"ץ שפגעו בהרתעה של מדינת ישראל. לשלוף ילד מהמיטה כאחרון הפושעים, זה עלבון למוסר ולדמוקרטיה".

לדבריו, "תומר הוא עילוי שלומד ברצינות ונפשו חשקה בתורה. המקום האחרון שצריך לעצור יהודי בשל דבקותו בתורה, זה כאן בארץ הקודש. אני בעד גיוס אך נגד כפייה, זו לא הדרך - זה רק מרחיק ופוגע ומשיג תוצאות הפוכות של חוסר אמון וקיטוב".

אביו של תומר סיפר על התמדה יוצאת דופן של בנו בלימוד, "הוא שואל אותי אבא מה נשמע? וחוזר מיד ללמוד". הרב אריה ביקש לשלוח חיזוק גדול לתומר ואיחל שישוב במהרה לתחילת זמן אלול בישיבה.